Vlasnik kafića u luci Prapratno: 'Sve je dobro označeno, ali ljudi prate GPS i često se zabune...'

Nažalost, upravo smo na ovome mjestu i prije oko sedam mjeseci izvlačili osobni automobil koji je također sletio u more. Kako obilaznica nije dovršena, moguće je da ljudi ne gledaju znakove i da se zamisle pa dođe do ovakve tragedije, ispričali su nam iz tvrtke Grbić komentirajući tragediju koja se odvila u trajektnoj luci Prapratno. U manje od osam mjeseci u istoj trajektnoj luci dvije tragedije. BMW splitskih registracija sletio je u nedjelju navečer u more.

Vozač i dvoje putnika su isplivali i preživjeli, no njihova suputnica (45) nije preživjela. Dubrovačko-neretvanski policajci su utvrdili da je vozač (47) imao 0,81 promil alkohola u krvi. Vozio je muškarca (39), ženu (42) i sad pokojnu ženu (45) iz smjera Stona u pravcu Splita pa je pogrešno skrenuo za Prapratno misleći da vozi pristupnom cestom prema Pelješkome mostu. Sletjeli su u more oko 22.35 sati u samoj trajektnoj luci iz koje se inače ide za Mljet.

Policija je uhitila vozača zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnim ishodom. Uz kaznenu prijavu, odveli su ga pritvorskom nadzorniku. Tijelo preminule putnice prevezli su na Odjel patologije dubrovačke bolnice, gdje će se utvrditi točan uzrok njezine smrti, priopćila je policija.

Bez tragova kočenja

Vlasnik jedinog caffe bara u trajektnoj luci Prapratno kaže nam da u trenutku izlijetanja auta nije više niti vozio trajekt niti radio njegov kafić.

- Kafić nam u to vrijeme nije bio otvoren, evo jutros nas je zateklo... Koliko vidim, nema ni tragova kočenja. Zadnji trajekt sinoć je vozio u 20.30 sati, a dvije linije jutros nisu ni vozile zbog nesreće. Iako je sve do luke osvijetljeno i dobro označeno, ljudi prate navigaciju i zabune se. Umjesto da skrenu prema mostu, nastave prema luci jer se skreće pod kutem od 90 stupnjeva iako je sve dobro popraćeno znakovima, ali eto nerijetko se zabune jer svakodnevno gledamo kako ljudi 'fale' pa se okreću ovdje - kaže nam Eugen Uvodić, vlasnik caffe bara Morsko jaje. Pitali smo za slučaj od prije pola godine, kad je u istoj luci automobil završio u moru.

- Baš tragedija. Poginuo je tad Indijac koji je vozio automatik. Auto je bio parkiran i on je zapravo slučajno umjesto u rikverc ubacio u 'drive' i upao u more. Čovjek se vezao, no kako se u novim automobilima automatski pri nesreći uključuju zračni jastuci, kako je upao u more tako se nije mogao izvući zbog pojasa i jastuka koji ga je pritisnuo. I umjesto da s djevojkom nastavi put, ja sam ga vozio u mrtvačnicu. Ona se spasila - kaže Uvodić.

Iako mnogi svjedoče kako na tom dijelu ceste prema trajektnoj luci imaju problema s orijentacijom, sudski vještak za promet Goran Husinec smatra da nije problem u cesti i znakovima, već u nepažnji i dekoncentraciji vozača.

'Vozač mora biti koncentriran'

- Kakva god signalizacija na cesti bila, vozač ne smije pogriješiti - smatra Husinec. Ne sjeća se kad je zadnji puta vozio na relaciji prema trajektnoj luci Prapratno, no ističe da navigacija ne smije biti glavna orijentacija.

- Vozač mora pratiti znakove na cesti i promet jer preko noći netko može maknuti i promijeniti znakove, mogu biti radovi na cesti ili nešto treće što navigacija ne prepoznaje. Najveći je problem ako prije ulijetanja u more auto udari u nešto. Tad se otvaraju zračni jastuci i teško se itko može spasiti - zaključio je.

