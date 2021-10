U Puli je srijedu preminuo dječak (15), a njegovi su roditelji uhićeni i osumnjičeni za nebrigu i zanemarivanje djeteta.

Sumnja se da roditelji mjesecima nisu odveli dijete liječniku iako je bilo bolesno, već su liječničku pomoć zatražili tek ove srijede kad se zdravstveno stanje potpuno pogoršalo.

Roditelji su pripadnici vjerske udruge Vaišnavsko društvo. Žive u kući s još članova udruge, a razgovarali smo s predsjednikom udruge koji je ujedno i vlasnik kuće u kojoj svi žive. On tvrdi da nitko, pa ni roditelji, nije znao da je dječak bolestan.

- Ne osjećam se odgovorno. Meni je samo teško jer da sam i malo znao prije da se nešto slično događa sigurno bih poduzeo nešto. Nitko ne može optužiti nekoga, ako ne znate točno o čemu se radi. Ima toliko stvari, toliko bolesti koje se pojave i otiđu iznenada. Ne možemo tek tako nekoga optužiti da je netko neodgovoran, da se netko bahato ponaša, da se ne brinu o prehrani i tako dalje - rekao nam je predsjednik udruge Vaišnavsko društvo.

- Svaki član ima potpunu slobodu kojeg liječnika će si izabrati - dodao je.

Opisao je što se tog dana događalo u kući u trenutku kada je stigla hitna pomoć.

- Kad je došla prva pomoć, kad su pokušali pokušali reanimirati malog, bilo ih je troje liječnika ja mislim. Majka je bila tu i još jedan naš član uz njega. Mi nismo mogli nikako pomoći tu. Jedino što smo mogli je izmoliti koju molitvu za njegovu dobrobit - objašnjava nam predsjednik udruge.

On tvrdi da nitko nije znao da je dijete bolesno.

- Nitko to ne zna da je dijete bilo bolesno tri mjeseca. Kako smo mi to mogli znati nitko to nije znao. On je išao redovito u školu, ako su znali to u školi zašto nisu obavijestili roditelje - rekao je.

- Mi nismo nikakvi fanatici niti sekta, ovo nije neka crna magija - dodao je.

Kaže kako se osjeća žalosno zbog svega što se dogodilo

- Osjećam se jako tužno i jako mi je žao i zbog djeteta i zbog njih - poručio je.

Roditelji su privedeni sucu istrage koji im je odredio mjesec dana istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.