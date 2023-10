Vlasnik osječke tvrtke koja gori smatra da je požar podmetnut: 'Ma to je netko sigurno zapalio'

Osječki poduzetnik Zvonko Bede, čija je Drava International je završila u plamenu, osvrnuo se na prozivanja osječkog gradonačelnika Ivana Radića, tamošnjeg župana Ivana Anušića i glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića kako se nisu dobro provodile mjere zaštite od požara, odnosno način odlaganja i upravljanja s plastičnim otpadom.

U razgovoru za Jutarnji list kazao je kako sumnja da je veliki požar podmetnut.

- Mi smo radili onako kako imamo dozvolu za otpad, količine su takve kakve su u dozvoli. Ako je netko zapalio, kako ja to mogu spriječiti? To je netko sigurno zapalio, jer je to čista plastika. Nije se moglo zapaliti samo od sebe. Kako se nije zapalilo kad je bilo 50 stupnjeva, a jest noćas kada je temperatura deset stupnjeva? No, pitanje je hoće li se otkriti točan uzrok. Što se tiče prozivki, nemam što tu komentirati. Njihovo je da prozivaju, ja tu ne mogu ništa. Vidjet ćemo kada se obave očevid i svi nadzori što će biti. Znam samo da je ovdje zaposleno više od 500 ljudi, a sada je sve upitno – kazao je Bede za Jutarnji list.

Podsjećamo, u pogonu osječke tvrtke "Drava international" kod prigradskog naselja Brijest u srijedu poslije ponoći došlo je do požara uskladištene plastike na otvorenom prostoru. Požar je i dalje aktivan, u gašenju su ozlijeđena tri vatrogasca...

