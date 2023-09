Vlasnik pobijenih svinja u Andrijaševcima: 'Satima smo čekali da ih pokupe ispred kuće'

To se tako ne radi, čini mi se da veterinari nisu bili ni opremljeni, načelnika sam zvao za ispomoć da bi mi rekli da ne treba. Ja sam morao njima pomoći da mi ubiju svinje, prestrašno, rekao nam je Marko iz Andrijaševaca.

Zbog afričke kuge prvo su mu došli testirati svinje, od njih 40, pozitivno je bilo 9.

Markove svinje jučer su pobili, nakon toga su ih ostavili na travi ispred kuće satima dok nisu došli po njih.

Foto: čitatelj/24sata

'Nije mi do novca, to su moje svinje'

- Eutanazija treba biti injekcijom, oni su njih prvo upucali pa im onda dali neku injekciju. Meni to nije samo novac, to su moje svinje. Kako je to nekome mačka ili pas, tako su meni i one. Ne želim nikakav novac koji su rekli isplatiti za to, radije bih da sam zadržao neke od njih. Prije nego što su ih izbacili na ulicu nisu bile ni dezinficirane. Zato tražim ostavku ministrice poljoprivrede, mi smo na koljenima ove godine a ona ni jednom nije obišla poljoprivrednika, popričala i našla rješenje. Rečeno nam je da ćemo za ovo biti plaćeni 2 eura po kili, ali nitko nema sigurne odgovore. Ja sam u minusu završio zbog ovoga. Inspektora nešto pitam, on nema odgovore, nije upućen, bitno samo da je došao pobiti svinje i otišao - dodao nam je Marko.