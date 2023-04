Vlasnik tvornice u kojoj je izbio požar: 'Nismo spavali cijelu noć, kolega nam je nastradao, užas'

A kako bih bio u ovoj situaciji? Užas. Tu sam u tvornici, pomažem službama. Ne zna se još točno što se dogodilo, bila je eksplozija u postrojenju za pelete, ili je stroj ili piljevina, utvrđuje se. Ali lako za to, jedan radnik je u bolnici, na intenzivnoj, zadobio je opekline, samo da je on dobro, rekao nam je kratko Mladen Galeković, vlasnik tvornice parketa u Mraclinu, nedaleko Velike Gorice u kojoj je u noći na subotu izbio požar.

Požar su ugasili vatrogasci, dok je liječnička pomoć ozlijeđenom zaposleniku pružena u Klinici za traumatologije gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. A zašto je buknuo, još se utvrđuje. Vatrogasci su i danas na terenu, kao i policija koja provodi očevid. Zna se samo, istaknuo je drugi vlasnik, sin Filip, da je buknuo na stroju za proizvodnju peleta.

- Policija pokušava utvrditi sami razlog požara. Izbio je u predjelu proizvodnje peleta, što znači da su se postigle visoke temperature i jako brzo se proširio. Proširio se i na proizvodnju furnira i skladište suhih elemenata. Sve što radimo i proizvodimo je jako zapaljivo. U ovakvim slučajevima se zapravo više brani da se ne širi. Oko trećina do četvrtina pogona nam je izgorjela, dva pogona, par tisuća kvadrata, ali materijalni dio je i manje bitan u svemu. Najgori dio je da je jedan kolega nastradao - kazao je Filip Galeković, koji je stao pred kamere.

U trećoj smjeni, dodao je, radilo je troje zaposlenika, a ozlijeđeni radnik (51) se nalazi na intenzivnoj njezi. Zadobio je opekline koje su zahvatile 40 posto tijela.

- On je bio u tom dijelu gdje je započeo požar, svi su krenuli onda gasiti, koliko sam shvatio, njemu se majica zapalila. Sad ćemo ga ići posjetiti u bolnicu i obići njegovu obitelj - dodao je.

Svi strojevi su, naglasio je, atestirani.

- Provodimo i zaštitu na radu, svi zaposlenici su educirani za rad na siguran način, ali, eto, dogodila se nesreća. Nažalost, požar je najgore što nam se može dogoditi i dešava se, ne samo kod nas, nego i u drugim tvrtkama koje se bave ovakvom djelatnošću - istaknuo je vlasnik tvornice još uvijek potresen ovom situacijom i ozljedom svog radnika.

- Užas, ne znam više gdje sam, cijelu noć smo gasili i mi sudjelovali u gašenju požaru od početka dok nije došlo i više vatrogasnih postrojbi. Spavati ne mogu iako sam preumoran - kaže.

U tvornici je inače zaposleno oko 160 radnika, a kad će se vratiti na posao, ne zna se.

- Planiramo se u što kraćem reorganizirat, moramo se posložiti i vidjeti obujam štete i što sve treba napraviti. Puno ljudi zove i nudi pomoć i nadam se da ćemo uz pomoć svih prijatelja to brzo napraviti - istaknuo je Galeković.

Zapovjednik vatrogasne zajednice Velika Gorica Ivica Maceković, također, ističe kako se o u uzorku može za sada još uvijek samo nagađati.

- Ono što do sada znamo je da je došlo do eksplozije na jednom od strojeva prilikom koje je došlo do ozljeđivanja radnika. On je radio kraj tog stroja. Dojavu smo zaprimili iza ponoći i izašli smo na intervenciju s dva vozila i devet vatrogasaca. Već samim prilaskom nekoliko kilometara do objekta vidjeli smo da se radi o stvarno velikom požaru, koji se proširio na veće razmjere i istog momenta smo zvali dodatno pojačanje. Na požarištu je sada 11 dobrovoljnih vatrogasnih društava i jedna Javna vatrogasna postrojba. Ukupno osamdesetak gasitelja - rekao je.

Gotovo dva sata nakon gašenja vatrogasci su uspjeli lokalizirali požar i spriječili sve pravce širenja.

- Nakon toga smo i dalje radili na dogašivanju jer je bilo jako puno plamena i jako puno žara. Nije još sve gotovo, imamo još posla. Tu je i taj limeni krovni pokrov koji je pao na drveno zgarište i sad koristimo radne strojeve kako bi nam pomogli razmaknuti ga kako bi mogli doći do zgarišta - dodaje Maceković.

Razmjeri požara prestrašili su i mještani.

- Grunulo je nešto i mi smo odmah skočili i istrčali van, nije nam bilo jasno što se događa. Nakon par minuta se počelo dimiti iz tvornice i vatra je vrlo brzo buknula. Kad se požar proširio, prepali smo se da ne počne frcati na našu kuću, koja je drvena, a na krovu štale imamo i sijeno. Moglo je tu biti svega, ali, srećom, vatrogasci su došli odmah i brzo to stavili pod kontrolu. Sreća je i da je kiša padala. Dobro je prošlo kako je moglo biti, strašno, samo da taj radnik bude dobro, za sve drugo je lako - ispričao nam je susjed koji živi kraj tvornice.

Odmah ujutro je na mjesto požara stigao i gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar.

- Želim zahvaliti na pravovremenoj intervenciji vatrogascima, Civilnoj zaštiti, Hitnoj službi i svima koji su ovdje bili u rekordnom roku. Ovo je jedan od najvećih požara koji se dogodio u Velikoj Gorici, velika je materijalna šteta, ali je trenutno najbitniji ozlijeđeni djelatnik, koji je u bolnici, u molitvama i mislima smo s njim i njegovu obitelj, nadamo se da će proći sa što manje posljedica i biti van životne opasnosti - poručio je.

