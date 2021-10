Nikad nikome nisam branio da se dođe kupati na taj mul, dapače. To nije moje i može doći tko god hoće. Nisam nikome nikad ništa rekao. A ljudi svašta ostave, ne mogu se ponašati kao neki divljaci pa ja za njima moram čistiti i prati njihova gov**. Bude razbijenog stakla, bude svega. Nije mene briga ako se ljudi dolje okupljaju i druže, ali ružno je kad ujutro na mul dođu djeca, a dolje smeće i polomljene čaše – kaže nam Dragan Buljubašić iz Splita, vlasnik vile u Sevidu ispod koje je "niknuo" plato uz plažu tako da su poravnate stijene i napravljeno kaskadno sunčalište s posađenim tamarisima i palmama.

Investitor je kupačima omogućio i ulazak u more, ali na stepenice od inoksa postavljena su i vrata za koja treba imati ključ. Lokot u vrijeme našeg dolaska nije bio, ali vrata su učvršćena čvrstim selotejpom. Buljubašić nam sam objašnjava zašto.

- Vrata su tamo bila i prije, samo su zahrđala pa su promijenjena. A ono je otvoreno... i može se doći i okolo. Tamo je bila i bova da se mogu vezivati brodovi pa su mi je ukrali – kaže nam Buljubašić dodajući kako je mul tamo bio i prije, napravljen je prije 30 godina.

No, iako je mul trokutastog oblika postojao, i vidljiv je na katastarskim snimkama, kaskadni plato naknadno je izgrađen, točnije prošle godine kada je devastacija pomorskog dobra i zabilježena po zaprimljenim prijavama. Daljnja devastacija zaustavljena je suradnjom Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ i Komunalnog redarstva Općine Marina u travnju 2020. godine, ali tada je zapravo već sve bilo gotovo. Stijene su uništene, a hoće li se i kada obala vratiti u prvobitno stanje i je li investitor kažnjen, od građevinske inspekcije kao ni nadležnog ministarstva odgovor nismo dobili, a objavit ćemo ga naknadno, po primitku.

- Na k.č.z. 20228/6 K.O. Vinišće, u naselju Sevid na moru - predio Plat, utvrđeno je da je investitor iz Splita devastirao pomorsko dobro nezakonitom gradnjom tako da je na pomorskom dobru izgradio betonski plato nepravilnog oblika površine 120 metara četvornih kojeg je popločao lomljenim kamenom. Isto tako, izgradio je dva betonska zida u dužini 28 metara, visine do jednog metra i širine 30 centimetara te stepenice koje vode do betonskog platoa uz more. Investitor je vlasnik stambenog objekta na adresi Plat 7, Sevid na moru ispred kojeg objekta se dogodila devastacija pomorskog dobra – stoji na stranicama "Pomorsko je dobro", a na što su nas uputili iz nadležnog ureda Splitsko-dalmatinske županije dodajući nam kako na tom području nije izdana nikakva koncesija.

No, iako koncesije nema, u oglasu za prodaju nekretnine iznad platoa stoji kako između ostalog ima plažu i privezište za brod. Nekretnina se, dodajmo, na oglasima nudi za 1,4 milijuna eura bez namještaja ili kompletno uređena za 1,7 milijuna eura.

Mještani Sevida kažu nam kako nikad nisu imali neugodnosti na toj plaži ili da ih je netko otjerao.

- Ma gledajte, ta vrata na stepenicama ružna su poruka, to se slažem. I taj betonski plato sada izgleda ružno jer je sve novo, ali kada more malo izgrize i odradi svoje, kad se ti tamarisi podignu i oplemene prostor, to će izgledati lijepo – objašnjava nam mještanin Sevida dodajući kako je mul i prije tu bio, ali da ga je more uništilo i vapio je za obnovom.

- Znate kako je tu kada digne lebić... To vam sve stuče i polomi. Onda taj mul postane opasan – kazuje nam mještanin.

Ipak... inzistiramo, jedno je obnova urušenog mula, ali ove kaskade na stijenama ipak nisu nimalo decentne, dapače, govorimo o devastaciji.

- Tu ljudi žive od turizma, davanja državi su velika, a vi niste u stanju omogućiti gostima da se kupaju u moru jer nema pristupa. Protiv toga sam da se bilo kome zabranjuje dolazak na postojeće mulove i nisam nikad čuo da je netko od tamo potjeran ili da je imao neugodnosti – kaže naš sugovornik.

Na području Plata uglavnom su kuće za odmor, apartmani ili vikendice.

- Ma to što se pušta to je nakaradno. Tko će ikad ukloniti taj betonski plato? Jeste li vi ikad čuli da je nešto nakon devastacije vraćeno u prvobitno stanje? Evo, ja sam siguran da niste. Nije to izgrađeno u mjesec dana, a devastacija je tobože zaustavljena tek kad je sve bilo gotovo. Neka se tu i više puta postupalo vidite da investitora nije bilo puno briga tko što misli, možda je i platio kakvu kaznu, ali je napravio što je naumio – zaključuje naš sugovornik.