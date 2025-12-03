Obavijesti

Vlast hrani zapušteno, divlje i raspušteno hrvatsko društvo

Vlast hrani zapušteno, divlje i raspušteno hrvatsko društvo
Ne vjeruju policiji, ne vjeruju medijima, ne vjeruju liječnicima, znanosti, učiteljima, nikome. Svako je povjerenje u autoritete uništeno jer je najveći autoritet - vlast, pustila divljaštvo na ulice i u eter

Koliko divljaštva u našemu malom društvu, koliko mržnje. Koliko nekršćanstva u društvu koje se u kršćanstvo kune - priča s časnom sestrom pokazuje kakvo se zlo otrgnulo s lanca i koliko će biti teško vratiti ga u kavez. Časna sestra ozlijedila se sama, pokazala je policijska istraga. U policiji je podnijela kaznenu prijavu tvrdeći da ju je na ulici napao nepoznati muškarac i ranio je nožem. Zbog sumnje u lažnu prijavu protiv nje će podnijeti kaznenu prijavu.

