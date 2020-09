'Vlast u Crnoj Gori lako bi mogli preuzeti nasljednici onih koji su razarali i granatirali Dubrovnik'

<p>“Prije tri dana održani su izbori u nama donedavno prijateljskoj Crnoj Gori. Namjerno kažem ‘donedavno prijateljskoj’ jer trenutačno od slavenskih susjeda najkorektniji odnos imamo s Crnogorcima, međutim, prema rezultatima izbora vrlo lako vlast u Crnoj Gori mogu preuzeti potomci i nasljednici onih koji su granatirali i razarali Dubrovnik, žarili i palili Konavlama, pljačkali i ubijali i radili neviđena zvjerstva nad hrvatskim narodom. Takvima je mržnja prema Hrvatskoj još uvijek duboko usađena i glavni dio njihova djelovanja i razmišljanja”, ocijenio je <strong>Ante Prkačin</strong>, saborski zastupnik Domovinskog pokreta na konferenciji za novinare.</p><h2>' SPC paramilitarna i parapolitička organizacija'</h2><p>Premijera je zapitao što je Hrvatska i je li dovoljno poduzela da se jedan presudni mandat koji su mogli dobiti Hrvati ne izgubi. “Zanimljivo je da se 27 dana prije izbora raspao jedini hrvatski politički faktor u Crnoj Gori i nastala nekakva reformistička stranka taman dovoljno da uzme nekoliko stotina glasova i da Hrvati ne uđu u parlament. To je išlo u prilog Beogradu i <strong>Amfilohiju Radoviću</strong>, odnosno, SPC-u koja je prvenstveno paramilitarna i parapolitička, a tek onda vjerska organizacija i očito je tko je nalogodavac tog raskola”, mišljenja je Prkačin.</p><p>“Je li hrvatska politika shvatila o čemu je riječ i je li se dovoljno angažirala oko toga? Ja tvrdim da nije. Jer da je shvatila što se događa u Crnoj Gori onda je trebala reagirati još koncem prošle godine kada je crnogorski parlament izglasao zakon o pravima vjerskih zajednica, kada je srpska crkva u Crnoj Gori stala na zadnje noge gotovo do razine izazivanja građanskog rata”, istaknuo je.</p><p>Po njemu, temeljni je problem u tome što hrvatska politika nije posvetila dovoljno pažnje Srpskoj pravoslavnoj crkvi jer onaj sotonizam koji se radi u Crnoj Gori egzistira i u Hrvatskoj. Doduše, napomenuo je, u Hrvatskoj imaju manje snage i manji manevarski prostor pa nam ne mogu napraviti puno zla.</p><p>Kazao je da je “jednim nelegalnim, ništavnim aktom zbog nepoznavanja povijesnih i pravnih činjenica <strong>Ivica Račan</strong> još 2002. godine poklonio ogromnu imovinu SPC-u u Hrvatskoj za koju neki ekonomisti kažu da je vrijednost te imovine veća nego vrijednost svega onoga što je u Hrvatskoj u pretvorbi sudjelovalo”. Kada je taj sporazum potpisivan, SPC nije bila ni registrirana u Hrvatskoj, a ni dan-danas nema legalitet ni legitimitet, dodao je. Napomenuo je i da se po procjenama nekih ekonomista 50 do 100 milijuna eura godišnje iz Hrvatske prebaci u Srbiju preko SPC-a.</p><p>Uz ovo što se događa u Crnoj Gori, nužno je otvoriti raspravu o poziciji SPC-a u Hrvatskoj, kao i o činjenici da se Hrvatska pravoslavna crkva pokušava više od sedam godina registrirati i ne može jer to netko u hrvatskoj vlasti opstruira. </p>