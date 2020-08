Zvali su ga Neuništivi Milo. Htio je postati Putin na Balkanu. Sad je vladaru Crne Gore došao kraj

Milo Đukanović nakon 30 godina pao je s vlasti. Teško je to povjerovat narodu Crne Gore, a još teže njemu koji je u politici oduvijek. Sa samo 29 godina prvi put je postao premijer

<p><strong>Milo Đukanović</strong> (58) četiri je puta bio premijer i dva puta predsjednik države, počevši od 1991. godine do danas.</p><p>Rođen 15. veljače 1962. godine u Nikšiću, školovao se u Podgorici, gdje je završio gimnaziju i Ekonomski fakultet.. Milov otac <strong>Radovan Đukanović</strong> je bio sudac i istaknuti funkcioner u Savezu komunista Crne Gore. </p><p>Milo se politički angažirao na fakultetu. Mlad, nadobudan i silno ambiciozan već je sa 24 godine postao predsjednik Socijalističke omladine Crne Gore.</p><p>Po završetku studija počeo se profesionalno baviti politikom i uspinjati stepenicama tadašnjeg Saveza komunista Crne Gore, sa 26 godina postao je najmlađi član predsjedništva CK SKJ, da bi 1991. postao sekretar Centralnog komiteta SK Crne Gore. </p><h2>Slao trupe na Dubrovnik</h2><p>Na prvim višestranačkim izborima krajem 1990. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore, a 15. veljače 1991. godine, na svoj 29 rođendan, postao je uz pomoć <strong>Slobodana Miloševića</strong> najmlađi premijer u Europi. </p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Za vrijeme njegove vlade Crna Gora je slala (i) svoje trupe na Dubrovačko primorje u Domovinskom ratu. Njegova vlada bila je ona koja je progonila građansku stranački organiziranu ili neorganiziranu opoziciju koja se masovno zgražala i borila protiv očite agresije Crne Gore na Hrvatsku.</p><p>Pjesnika <strong>Jevrema Brkića</strong>, koji je morao bježati u Hrvatsku, nazivao je "izdajnikom" i "čovjekom kojega je opravdano mrziti". 1996. stigao je Daytonski sporazum prozivati kao "antisrpski", a njegov DPS na izborima te godine još jednom je osvojio apsolutnu većinu.</p><h2>Odrekao se Miloševića</h2><p>Ubrzo nakon završetka rata s Hrvatskom, Đukanović se počeo distancirati od Miloševića i govoriti da je on 'čovjek prošlosti', zbog čega se sukobio sa svojim rivalom u stranci, <strong>Momirom Bulatovićem</strong>. Ipak, na predsjedničkim izborima 1997. tijesno ga je pobijedio. </p><p><br/> <br/> U srpnju 2000. Hrvatska je dočekala čak i to da se Đukanović otvoreno ispriča hrvatskim građanima cijelog Dubrovačkog primorja za sve patnje, ljudske i materijalne štete koju im je nanio bio koji crnogorski građanin u ratu.</p><p>O svojoj osobnoj krivnji tada se nije izjašnjavao, no to je Zagrebu bilo dovoljno za početak posvemašnje normalizacije odnosa, a Zapad mu je, zbog naglog i otvorenog protivljenja Miloševiću, bio spreman zaboraviti niz grijeha iz prošlosti. Čak i optužbe za navodno bogaćenje u 90-ima na švercu cigaretama. Uz stupanje na čelo Srbije karizmatičnog, reformskog i demokratskog premijera Zorana Đinđića, Đukanović je napokon mogao početi otvoreni put Crne Gore prema samostalnosti. Nastavak svoje vladavine Crnom Gorom omogućio mu je povratak na mjesto premijera u Podgorici nakon izbora 2002.</p><p>Četiri godine poslije Crna Gora je postala samostalna. Đukanović je nastavio biti premijer, uz dvije ostavke i umirovljenja, da bi se skoro odmah vraćao. Drugi predsjednički mandat osvojio je 2018.</p><p>Crna Gora je 2009. počela put prema NATO-u i EU, ali se istodobno Đukanovića stalo otvoreno optuživati za korupciju, autoritarnu vladavinu i sve snažnije suzbijanje demokracije.</p><h2>Enormno bogatstvo obitelji Đukanović</h2><p>Prije tri godine američki magazin Forbes procijenio je imovinu Mila Đukanovića na čak 167 milijuna dolara. </p><p>Mnogi tvrde da je od tada do danas Đukanović i njegova obitelj, prikupila enormno bogatstvo. Neki to pripisuju poslovima s krijumčarenjem cigareta s kraja 90-ih i početka 2000-tih, pa je Đukanović čak morao svjedočiti u Bariju na velikom suđenju.</p><p>Talijanski tužitelji sumnjičili su ga da je dio zavjere crnogorskih dužnosnika i talijanske mafije koji su se navodno 10 godina bavili ovim biznisom. Iako je njegovo svjedočenje arhivirano na sudu u Bariju, Đukanovića nikad nisu teretili da je osobno profitirao, pa je njegov slučaj stavljen na stranu. Njegova obitelj uključuje i Đukanovićevu sestru, uspješnu odvjetnicu Anu Kolarević i brata, poduzetnika Aleksandra Acu Đukanovića koji je svojedobno bio glazbeni promotor i koji je navodno zaradio većinu obiteljskog bogatstva. </p><p>U vlasništvu obitelji Đukanović je i privatizirana bivša Nikšićka - sada Prva banka, koja je prije desetak godina privatizirana, a većinski vlasnici su članovi Đukanovićeve obitelji. Milo sa suprugom Lidijom, s kojom je u braku od 1988. godine, ima sina Blaža.</p><p>U prosincu 2016. godine saznalo se kako je crnogorska Vlada odobrila projekt gradnje male privatne hidroelektrane - prve takve u Crnoj Gori, a projekt je usvojen po hitnom postupku. Koncesiju je dobila tvrtka 'BB Hidro', u vlasništvu <strong>Blaža Đukanovića</strong>, a Vlada je i odlučila da svaki kilovat proizveden u toj hidroelektrani bude subvencioniran od države. </p><p><br/> <br/> </p>