Voda je nosila sve pred sobom: 'Ljude su ubijali dijelovi kuća'

Najmanje je 30 ljudi poginulo kada su jak potres i tsunami u petak pogodili grad Palu na indonezijskom otoku Sulawesi, kazao je bolnički dužnosnik za tv postaju Metro u subotu ujutro.

Tsunami praćen valovima visokim dva metra pogodio je Palu izazvan potresom magnitude 7,5.

Amaterske snimke pokazuju kako je voda zapljusnula kuće duž obale Palua odnoseći pritom brodove i prodrijevši u gradsku džamiju.

A devastating tsunami hitted Donggola and Palu, Sulawesi, Indonesia today after the M7.5 earthquake. September 28, 2018 🙏🏻 #tsunami #earthquake #indonesia #nature @spann @JimCantore @TomHall #500pxrtg #news pic.twitter.com/Jl0kjEgiGv

"Tijela poginulih našli smo na nekoliko mjesta, a najčešće su udareni dijelovima srušenih kuća ili ih je odnio tsunami...no još uvijek prikupljamo podatke", rekao je glasnogovornik nacionalne agencije za izvanredna stanja Nugroho odbivši za sada govoriti o broju žrtava.

Doktor Komang Adi Sujendra rekao je za Metro Tv da je 30 ljudi poginulo i da su njihova tijela odnesena u bolnicu dodavši kako 12 drugih čeka na operaciju.

Snažni potres dogodio se tri sata nakon slabijeg jakosti 5.9 u blizini tog područja.

Prvi potres je uništio kuće, usmrtio jednu osobu i ozlijedio njih najmanje deset, objavile su vlasti.

"Potres se osjetio iznimno jako, očekujemo još štete i žrtava", dodao je Nugroho.

U ribarskom gradiću Donggala, koji je bio najbliži epicentru potresa, i u Paluu živi preko 600.000 ljudi.

People scream and cry. A 7.7 magnitude earthquake shook Donggala, Central Sulawesi. The National Disaster Mitigation Agency (BNPB) continues to record the damage and casualties. Video by BNPB #donggala #BreakingNews #indonesia #earthquake pic.twitter.com/XskyJ7RIO1