Danima nakon katastrofalnog nevremena u požeštini, mještani užurbano otklanjanju posljedice.

Neki kao Stjepan Rajnović (40) neće moći sami ukloniti nanos mulja, kamenja i šljunka.

- U dvorištu mi je najmanje 200 kubičnih metara kamenja i mulja, nema teoretske šanse da to sam uklonim. Hvala susjedima, ali i oni sami imaju problema – rekao je Stjepan pokazujući na hrpu sipine.

Njegov susjed Josip Murvaj (85) kaže da pamti pet ovakvih poplava, ali ipak ovu od nedjelje smatra najžešćom.

- Bile su naše "muftije", tako ih moram nazvati, rekli su da ima područja u Požegi gdje je gore, e onda ne znam što je ovo. Ovaj propust kojeg su napravili nije dovoljno velik. Kada je zemlja i kamen krenuo odozgor iz šume sve se zaštopalo, voda se izlila preko ceste i otišla je susjedima u dvorište i podrume – rekao je Josip Murvaj (85) čovjek koji je unatoč godinama išao pomoći svojim susjedima, a posebno susjedi Ani Vodička (81).

- Ne mogu vam opisati koliko je strašno bilo. Kada je voda počela ulaziti u dvorište, čistila sam šahtove kako se ne bi zapušili. U početku sam uspijevala, ali sa ubrzo shvatila da je moj trud uzaludan, povukla sam se na više, a voda se sručila u podrum kuće, prelijevala je na sve otvore, kroz prozore, na vrata, rasla je naglo. Uhvatio me strah, bila sam sama, sve je okolo tutnjalo, bojala sam se da ne krene brdo sa šumom na naše kuće. Danas čistim koliko mogu sama, dođu mi susjedi pomoći, očekujem i sina da dođe – rekla je Ana Vodička.

- Slobodno napišite sve što ću vam reći. Prekjučer ih je ovdje pedestak slikali su okrenuli se i otišli. Pet sati iza njih došao je prvi bager. Čovjek koji ga je dovezao je rekao da on ne zna raditi s bagerom, jer je on vozač kamiona. O čemu mi pričamo. Kakva je to državna ustanova da ne smije bageristu dići za vrijeme elementarne nepogode. Bila je županica, njen zamjenik, direktor vodovoda, komunalca, samo su slikali. Pitao sam ih da li su oni slikari. Niti se zna tko pije, a tko..., mi plaćamo, a oni piju – rekao je Antun Kovačević (60) iz Jagodnjaka kod Požege.

Između njega i susjeda Stjepana Rajnovića prolazi kanal kojemu bi trebala biti svrha odvoditi vodu iz šuma iznad njih. Taj im je kanal nanio najviše problema jer nije mogao odvesti svu vodu. - Kanal nije završen, gore je trebalo napraviti retenciju koja bi prihvatila prvi val vode i na taj način dati vremena da voda ode i prođe ispod ceste prema kanalu koji teče s druge strane. Kažu da su izgradnju ovog jarka, drugačije ga ne mogu nazvati, platili 60000 kuna. Ugradili su desetak kubičnih metara betona bez armature, kada smo im rekli da bi on trebao biti dublji barem za još metar, oni su nam rekli što mi znamo. Eto što su napravili, nanijeli su nam štetu. Hoće li nam to tko nadoknaditi, siguran sam da neće – rekao je Antun Kovačević. I drugi mještani Jagodnjaka imaju istu priču, i pozivaju odgovorne da nešto konkretno poduzmu, jer priroda ozbiljno prijeti. Osim za svoju imovinu strah ih je i za živote, posebno starijih i najmlađih stanovnika Jagodnjaka.

U nedjelju oko 16 sati policija u Požegi dobila je dojavu da su vatrogasci koji su došli pomoći mještanima u vodi pronašli ručnu bombu.

- Pretpostavlja se s da je bomba zaostala iz II. Svjetskog rata, policiji su je službenici izuzeli i ona će biti na siguran način uništena – rekla je Nikolina Janković, glasnogovornica PU Požeško slavonske.

U ponedjeljak u dopodnevnim satima pogođeno područje Grada Požege obišao je dr. Željko Glavić, gradonačelnik zajedno sa svojim zamjenikom Borisom Miličevićem i suradnicma.

- Obilazimo ugroženo područje, prije toga smo imali sastanak na kojemu smo analizirali što je tijekom prekjučerašnjeg dana i tijekom noću napravljeno. Posljedice su velike i trebaće neko vrijeme da one budu otklonjene i sve dovede ponovo i normalno stanje. Nažalost zbog velike količine oborinskih voda dio naselja Požege pretprio je veliku štetu, poplavljene su kuće, imanja, uništena je infrastruktura. Sada je na nama da to saniramo. Županica Antonija Jozić, u nedjelju je s direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem obišla poplavljeno područje i jutros smo se dogovorili da se u pojedinim dijelovima Požeške Gore izgrade retencije koje bi primile prvi udarni val i na taj način bi se ubuduće izbjegle ovakve štete. Trenutno su na terenu sve žurne službe koje će pomoći građanima, molimo ih za strpljenje, jer se radi po prioritetima. Osim toga danas smo imenovali stručno povjerenstvo koje će snimiti i procijeniti nastalu štetu kod onih koji su je imali i sukladno tome pokušati ćemo im pomoći. Još uvijek nismo zatražili od županice da proglasi stanje elementarne nepogode, to ćemo učiniti nakon što sagledamo cjelokupnu situaciju i dobijemo barem približni iznos štete – rekao je dr. Željko Glavić, gradonačelnik Požege.