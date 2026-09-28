Vođa štrajka u Zagrebu je tata budućeg potpredsjednika Sabora: 'Nemam veze s tim'

Veliki štrajk radnika Zagrebačkog holdinga, zbog kojeg je Zagreb u ponedjeljak ostao gotovo bez javnog prijevoza i odvoza otpada, dobio je i političku dimenziju. Jedan od sindikalista koji sudjeluju u organizaciji štrajka, predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić, otac je Armina Hodžića, saborskog zastupnika bošnjačke nacionalne manjine koji bi uskoro trebao postati potpredsjednik Hrvatskog sabora, piše Jutarnji list.

Ta obiteljska povezanost sama po sebi nije dokaz da je štrajk politički motiviran. Armin Hodžić potvrdio je da je Mumin Hodžić njegov otac, kao i da je Klub zastupnika nacionalnih manjina u petak podnio prijedlog da ga se izabere za potpredsjednika Sabora.

Istodobno, odbacuje bilo kakvu povezanost između svoje političke pozicije i aktivnosti svog oca u sindikatu.

- Negiram bilo kakvu političku povezanost s aktivnostima mog oca. U Sabor sam izabran 2024. godine, a moj otac radi u zagrebačkoj Čistoći od 1990. - rekao je Armin Hodžić.

Dodao je kako nije povezan ni s drugim predsjednicima sindikata koji sudjeluju u štrajku, kao ni s predstavnicima drugih političkih opcija koji su se ranije bavili sindikalnim radom.

- Nisam povezan ni s kojim drugim predsjednikom sindikata, niti s gospođom Crnković koja je bila na listi Radničke fronte, kao ni s bilo kim drugim. Nemam nikakve mogućnosti upravljati s više od deset tisuća radnika Zagrebačkog holdinga - kazao je Hodžić.

Komentirao je i sam štrajk koji je u ponedjeljak paralizirao velik dio Zagreba. Istaknuo je kako radnici putem sindikata traže poboljšanje svojih prava, no pritom treba voditi računa i o financijskim mogućnostima poslodavca.

- Nije to samo na lokalnoj, nego je i na nacionalnoj razini tako. S druge strane, oni koji osiguravaju radna prava imaju i fiskalnu odgovornost, moraju voditi računa o uravnoteženim financijama - rekao je.

Dodao je kako se u slučaju Zagreba treba pronaći rješenje koje će uzeti u obzir interese radnika, građana i Grada.

- U trokutu poslodavac, građani, radnici treba naći rješenje koje će biti najbolje za sve, da se štrajk okonča, da radnici budu zadovoljni i da Grad Zagreb normalno funkcionira - kazao je.

Hodžić je također rekao da ima više članova obitelji koji rade u Zagrebačkom holdingu na nižim radnim mjestima, ali naglasio je da nisu svi sudjelovali u štrajku.