Sindikalist Jović: Mislimo da je štrajk u Zagrebu zakonit

Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović u ponedjeljak je izjavio da sindikati misle da je štrajk zakonit i da su za njega ispunjeni svi zakonski uvjeti, a potvrdio je da zbog štrajka ima pritisaka na radnike Holdinga, dok je u ZET-u situacija bolja.

U kolektivnim ugovorima postoje zaštitne klauzule koje se odnose na sve odredbe ugovora koje se moraju primjenjivati dok se ne potpiše novi kolektivni ugovor, istaknuo je Jović gostujući u emisiji U mreži prvog na Hrvatskom radiju. Dodao je i da postoji obveza socijalnog mira, ali je podsjetio na članak 205. Zakona o radu.

"On jasno kaže da reprezentativni sindikati, ako imaju spor oko novog kolektivnog ugovora, da nakon utvrđene reprezentativnosti, nakon provedenih kolektivnih pregovora i postupka mirenja imaju pravo na štrajk i mi smo štrajk pokrenuli", rekao je Jović.

Što se tiče nužnih poslova, naglasio je, tu temu su sindikati nametnuli na konferenciji za novinare 18. rujna i tada je rečeno, kaže, da se uopće nije pregovaralo u dobroj vjeri jer su se svi ti poslovi mogli dogovoriti prije šest mjeseci ili prije godinu dana, a poslodavac je dostavio nužne poslove za vrijeme mirenja.

"Dok smo mi bili za stolom i pregovarali, nama je na mail došao prijedlog poslodavca. Mi smatramo da su te brojke, koje su nam poslali, prevelike. Znači da u ZET-u radi 41 posto radnika, a 38 u Holdingu, što mi smatramo da je u suprotnosti sa Zakonom o radu u kojem se navodi da nužni poslovi ne smiju ograničavati radnike da sudjeluju u štrajku", rekao je Jović.

Istaknuo je i kako su sindikati dali vremena da se postupak okonča na civiliziran način i da se nađu rješenja za ovu situaciju, ali nakon 101 dana pregovora u ZET-u i 72 dana pregovora nitko s druge strane nije našao za shodnim da se problem pokuša riješiti i jutros su sve sastavnice ZET-a i Zagrebačkog holdinga su krenule u štrajk.

"Očito nije postajala dobra volja, nije postajalo pregovaranje u dobroj vjeri, nije postajalo rješenje, pogotovo nakon svih izjava gradonačelnika, a posebno smo iznenađeni izjavama predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga gospodina Novakovića iako je vidljivo i iz zapisnika i iz mirenja i iz svih dokumenata da su sindikati tražili kompromis", poručio je Jović.

Ima pritisaka na radnike

Dodao je i da svjedoče kampanji već desetak dana koja je prvenstveno usmjerena protiv radnika ZET-a i Holdinga u kojoj se stvara polarizacija između građana i radnika koji, kaže, odgovorno i savjesno rade svoje poslove.

Jović je potvrdio i da pojedini poslovođe i voditelji službi pokušavaju vršiti pritisak na radnike Holdinga, ocijenivši kako je to loše za reputaciju gradske vlasti i samog Holdinga, dok je u ZET-u situacija bolja i takvih pritisaka nema, dodao je. Ako netko odluči raditi, nitko ga u tome neće sprječavati, istaknuo je.

Predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović jutros je pozvao vozače tramvaja i autobusa da tijekom dana promijene svoju odluku i da se priključe onima koji danas neće štrajkati. Jović je ocijenio kako je ta izjava korektna, ali je također pritisak, dodavši kako su i oni njega 101 dan pozivali da pregovara u dobroj vjeri i da iznese konkretne prijedloge.

Kada je riječ o trajanju štrajka, Jović je istaknuo da su ljudi iznimno revoltirani jer se "gradonačelnik drznuo javnosti podastrijeti platne liste pojedinih radnika" jer je riječ o slučajevima radnika koji imaju prekovremene sate, po četiri člana uzdržavane obitelji čime se, kaže, stvorila konfrontacija između radnika i javnosti.