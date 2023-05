Voda u Vrgorcu ispravna za piće, a voda iz polja se sporo povlači

Vodostaj rijeke Matice pao je za 30 cm, Vinski most je prohodan, ali ne i most u Milošićima i Vrgorski most koji su još pod vodom i nije moguć promet preko njih, podaci su od subote.

Voda se povlači iz polja Jezero dok je u Rastoku na istoj razini već nekoliko dana, što je još jedna neobičnost ove svibanjske poplave, jer inače kod poplava u vrgoračkom kraju voda se prvo povlači iz Rastoka.

Vinogradari su već počeli za primjenom zaštitnih sredstava.

Komunalno, vrgoračka tvrtka za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, obavijestila je potrošače koji koriste uslugu isporuke vode s izvorišta Banja i Butina da prestaju mjere predostrožnosti, tj. prokuhavanja vode za piće.

