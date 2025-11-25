Obavijesti

ZBOG JAKE KIŠE

Voda u Vrgorcu zamućena i nije za piće, mora se prokuhavati

Kiša i dalje pada pa se ne očekuje uskoro stabilizacija vode na izvorima, ali potrošači će biti pravovremeno obaviješteni, stoji u obavijesti vodovoda koji upravlja s dva vrgoračka izvora

Velika količina kiše na vrgoračkom području u protekla dva dana povećala je dotok podzemnih voda što je prouzrokovalo zamućenje vode na izvorištima Banja i Butina, iznad propisanih vrijednosti pa voda u Vrgorcu nije za piće.

Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o. je na svojim službenim stranicama objavio preporuku Nastavnog zavoda javnog zdravstva da se voda za piće prije uporabe prokuha, posebno voda za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Kiša i dalje pada pa se ne očekuje uskoro stabilizacija vode na izvorima, ali potrošači će biti pravovremeno obaviješteni, stoji u obavijesti vodovoda koji upravlja s dva vrgoračka izvora.

