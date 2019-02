Vode na Silbi nema tjednima: 'Nisam se opra već deset dana'

Nema vode ni sam ne znam već koliko. Ljudi zovu 'Vodovod', a oni im govore da se strpimo. Do kada ćemo tako moći, ne znam, ali žedni su i ljudi i blago na otoku, rekao je stanovnik Silbe za Slobodnu Dalmaciju koji se već nekoliko tjedana za pitku vodu snalazi kako zna i umije. Isti problem, kaže, muči i stanovništvo na drugim otocima zadarskog arhipelaga kojima vodu doprema vodonosac.

- Neki još imaju vode pa pitamo kod njih, ljudi nam daju, nije to problem. Problem je što 'Vodovod' ne donosi vodu. Da vam iskreno kažem, nisam se opra deset dana, sam sebi smrdim. Ono što užicamo kod susjeda koristimo za piće, kuhanje i pranje posuđa. A ne možeš ni drugim ljudima uzeti ne znam koliko vode, pa oni će onda ostati bez nje. Nije to rješenje... - govori otočanin.

Objasnio je kako u četiri cisterne na otoku ima vode, ali iz Vodovoda neće doći i prebaciti im vodu u njihove gusterne.

- Vode nema niti je možemo dovesti sve dok se ne izabere vodonosac za ovu godinu. Natječaj je raspisan sredinom veljače, a otvaranje ponuda zakazano je za 18. ožujka. Nakon toga treba proći rok žalbe i onda ćemo moći voziti vodu na otoke - odgovara na prozivke direktor zadarskog 'Vodovoda' Tomislav Matek i objašnjava da je natječaj za vodonosca raspisan 22. veljače, ali još nije završen.

Dodao je kako na Silbi ipak ima vode i objasnio kako otočani mogu do nje.

- Otočani bi se trebali javiti mjesnom odboru, a s obzirom na to da na Silbi nema mjesnog odbora, trebaju se javiti Gradu Zadru. Grad nama šalje popis kućanstava kojima treba voda kako bismo znali tko je domicilni stanovnik, a tko nije, jer domaći imaju nižu cijene vode. Kada nam Grad dostavi popis, on se prosljeđuje čovjeku koji dijeli vodu. On ne može nikome dati vodu ako nije dobio zahtjev iz 'Vodovoda'. Grad šalje zahtjeve mjesec za mjesec, a kada ga dobijemo, reagiramo u roku od par dana. Popis potreba otočana za ožujak dobivamo u veljači - rekao je Matek za Slobodnu Dalmaciju.

Na Silbi živi nešto manje od 300 ljudi.

