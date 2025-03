Vodećem kritičaru vlasti u RS zapalili auto, on krivi Dodika

On to smatra osvetom zbog svojeg političkog djelovanja. Vukanović je u petak na Facebooku objavio snimku s nadzorne kamere na kojoj se vidi muškarac sa šiltericom kako prilazi automobilu i na njega izlijeva tekućinu, a nakon toga je uslijedio požar. "Ovo su klasične mafijaške poruke, a za sve krivim Milorada Dodika, (premijera RS-a) Radovana Viškovića i (predsjednika Narodne skupštine) Nenada Stevandića, koji danima vode prljavu kampanju protiv mene, stavljaju mi metu na čelo i nazivaju me izdajnikom, ustašom, poturicom", napisao je Vukanović.

Rekao je da je policija obavila očevid, a sada čeka hoće li otkriti počinitelja i nalogodavca. "Nema dvojbe da sve ima političku pozadinu", napisao je.

Ovaj se incident dogodio nakon što se Vukanović u Trebinje vratio iz Banje Luke gdje je sudjelovao na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj su se zastupnici oporbe i vladajuće većine koju kontrolira Dodik oštro sukobili tijekom rasprave o nacrtu novog entitetskog ustava.

Mafijaška poruka, večeras oko ponoći nepoznati napadač zapalio je vozilo ispred moje porodične kuće u Trebinju Objavljuje Nebojša Vukanović u Četvrtak, 13. ožujka 2025.

Taj je nacrt, kojim u RS-u planiraju derogirati najveći dio ovlasti koje sada ima BiH kao država, u konačnici usvojen, a predsjednik parlamenta Nenad Stevandić iz dvorane je izbacio gotovo sve oporbene zastupnike koji su upozoravali kako je riječ o avanturi koja će imati nesagledive posljedice.

Među njima je bio i Vukanović koji je i do sada u svakoj prigodi oštro kritizirao Dodika i njegovu vlast.

Nakon što mu je zapaljen automobil upozorio je kako svakodnevno dobiva prijeteće poruke "pristalica režima".

Poticateljem napada na njega smatra izravno Dodika protiv kojega je okružnom tužiteljstvu u Banjoj Luci podnio i kaznenu prijavu zbog ugrožavanja sigurnosti.