Vodič: Evo kako rade trgovine na Dan antifašističke borbe...

U ponedjeljak 22. lipnja u Hrvatskoj se obilježava Dan antifašističke borbe zbog čega su neke trgovine regulirale radno vrijeme, dok su druge zatvorile vrata svojim kupcima

<p>S obzirom da u ponedjeljak slavimo Dan antifašističke borbe, trgovine i shopping centri radit će skraćeno.</p><p>Većina dućana poput Dione, Interspara, Konzuma, Lidla i Plodina radit će isto kao i nedjeljom.</p><p>Tako će <strong>Interspar </strong>raditi od 8 do 18 sati.</p><p><strong>Lidl </strong>od 8 do 21 sat.</p><p><strong>Konzum </strong>ili od 7 do 15 ili od 8 do 16 sati, ovisno o <a href="https://www.konzum.hr/novosti/radno-vrijeme-nedjeljom">prodavaonicama. </a></p><p><strong>Plodine </strong>će raditi od 7 do 22. </p><h2>DM i Bipa</h2><p>Radno vrijeme drogerijskih prodavaonica poput DM-a i Bipe razlikuju se ovisno o <a href="https://www.bipa.hr/Portals/1/Radno%20vrijeme_pon.pdf">lokaciji.</a></p><p>Neki će raditi od 8-21, neki skraćeno, dok će neke prodavaonice u potpunosti biti zatvorene. </p><h2>Radno vrijeme shopping centara</h2><p>Shopping centri, točnije <strong>Arena Centar, kao i City Centar one Split, West i East </strong>u Zagrebu radit će redovnim radnim vremenom, od 9 do 21 sat.</p><p>U <strong>Avenue Mallu </strong>trgovine će raditi od 10 do 21 sat. </p><p><strong>Pevex </strong>je na Internet stranicama obavijestio korisnike kako će 22. lipnja raditi po redovnom radnom vremenu, od 7.30 do 20.30 sati.</p><p><strong>Bauhaus </strong>još uvijek nije objavio radno vrijeme prodavaonica u ponedjeljak. </p><p><strong>Ikea </strong>će raditi od 10 do 21 sat, dok autobus za kupce još uvijek ne prometuje.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>