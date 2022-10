Vodič je ostavio ozlijeđenog planinara na Velebitu i odveo grupu, u HGSS-u ogorčeni činom

Grupa od dvadeset i više planinara bila je na organiziranoj, komercijalnoj turi na Crnopcu kada se u subotu dogodila nesreća. Na stazi Malog princa nalazi se 43 metra duboka Zdenkova jama, koja je do dna opremljena aluminijskim ljestvama, sajlama i klinovima. Pri silasku u jamu jedan od planinara ozlijedio je rame zbog čega je druga grupa koja se nalazila na istom području pozvala u pomoć HGSS.

Objavili su to iz Hrvatske gorske službe spašavanja, kojima takva intervencija na Velebitu spada pod one uobičajene. Na intervenciju odmah izlazi troje spašavatelja – instruktora i demonstratora koji su se nalazili na HGSS-ovom osnovnom tečaju u Starigradu. Akciji se pridružuje i tim spašavatelja iz domaće, Zadarske Stanice. Uspjeli su pronaći unesrećenog te su mu pomogli da, uz pomoć užeta, izađe iz jame i preko teškog terena stigne do vozila.

No u svemu tome zaprepastila ih je činjenica da je vodič jedne agencije doslovno u jami ostavio ozlijeđenog planinara i odveo ljude na mjesto s kojeg su krenuli na izlet.

- Po našim saznanjima komercijalnu turu od 20 ljudi vodio je samo jedan vodič što je van svih sigurnosnih standarda. Dolaskom na lokaciju zatičemo samo ozlijeđenu osobu u pratnji djevojke. Nakon što se nesreća dogodila vodič i grupa su se vratili na početnu točku izleta ostavivši ozlijeđenu osobu - pišu iz HGSS-a. Za njih je takav čin neprofesionalan i neprihvatljiv.

- Ova nesreća rezultat je katastrofalne organizacije jednog komercijalnog izleta turističke agencije koja provodi pustolovne programe. Vodič agencije napravio je niz nedopustivih propusta čime je doveo u neposrednu opasnost ne samo ozlijeđenu osobu nego i cijelu skupinu - kažu u HGSS-u.

Naime, od 2004. HGSS u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom provodi edukaciju za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi kroz koju polaznici usvajaju nužna znanja iz meteorologije, orijentacije, sigurnog vođenja, pružanja pomoći i drugih osnovnih radnji kojima mogu spriječiti opasnost ili spasiti već unesrećenog čovjeka.

- Nesreće se gotovo nikad ne događaju same od sebe, do njih najčešće dolazi nizom propusta. Boravak u prirodi puno je ljepši kada je čovjek upoznat s potencijalnim opasnostima i spreman na njih - kaže Mladen Mužinić, jedan od HGSS-ovih instruktora na ovoj edukaciji.

Kako bi izbjegli neželjene situacije i nesretne događaje te bili što sigurniji na pustolovnim aktivnostima u prirodi, apeliramo na sve korisnike usluga turističkih agencija koje organiziraju ovakve programe da se dobro informiraju o samoj agenciji, sigurnosnim protokolima koje mora zadovoljiti kako i o obučenosti i iskustvu njezinih vodiča.

