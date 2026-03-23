Vodič kroz krizu za početnike! Odakle stiže nafta u Hrvatsku?
Razgovarali smo stručnjacima koji su nam detaljno objasnili odakle u Hrvatsku stižu ključni energenti. Ove zemlje su nam ključne
Nema mjesta panici, Hrvatska ne ovisi o Istoku kad je riječ o opskrbi energentima. Upravo suprotno, zahvaljujući diverzificiranim izvorima i razvijenoj infrastrukturi, nalazimo se u stabilnoj i relativno sigurnoj poziciji, kaže energetski stručnjak Davor Štern te jasno i bez zadrške poručuje da razloga za uznemirenost nema. Hrvatska može biti mirna jer neće doći do nestašice nafte i plina. Imamo ključne elemente energetske sigurnosti: terminal za ukapljeni plin (LNG) i rafineriju za preradu, a to nas razlikuje od brojnih drugih zemalja koje su u znatno osjetljivijem položaju.