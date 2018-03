Vodič kroz najvažnije: Točkice i crte otkrivaju kako prati odjeću

Na svakom odjevnom predmetu niz je oznaka za pravilno korištenje, pranje i peglanje. Kako su zakonski propisi žešći, tako i proizvođači stavljaju sve više oznaka, koje je nekad teško razaznati.

No da bi vam odjeća trajala dulje i izgledala kao onoga dana kad ste je kupili, bilo bi dobro da se pridržavate preporučenih pravila. Generalno oznake se dijele na one za pranje, kemijsko čišćenje, peglanje, izbjeljivanje i sušenje. Oznaka koja podsjeća na posudu za pranje govori o preporučenoj maksimalnoj temperaturi pranja, kao i o načinu te programu pranja.

Točke život znače

Broj koji se nalazi na posudi sugerira na maksimalnu dopuštenu temperaturu pranja. Ako pak kombinirate više različitih odjevnih predmeta s različitim preporučenim temperaturama, onda upalite perilicu na onaj program koji radi na najnižoj temperaturi. Druga informacija s oznake posude za pranje odnosi se na tip programa za pranje, o čemu govori broj crtica ispod posude. Ako je ispod posude jedna crtica, to znači da palite program za odjeću od sintetičkih materijala, a dvije crtice odnose se na pranje za vunenu odjeću. Uz to, morate podesiti odgovarajuću temperaturu. Oznaka na kojoj je nacrtana ruka u posudi znači da se ta odjeća smije isključivo prati na ruke, a ako je posuda prekrižena - odjevni predmet ne smije u mašinu za rublje.

Foto: 24sata.hr

Oznaka sa sušenje veša je kvadrat s različitim simbolima. Najčešći je krug unutar kvadrata koji upućuje na mogućnost strojnog sušenja odjeće (centrifugiranje). Ako su na oznaci i točke, one označavaju preporučenu temperatura sušenja. Jedna točka znači sušenje na nižoj temperaturi, a dvije na višoj.

I kod peglanja ima nekoliko pravila, a većina ljudi ih baš i ne zna. Logično, simbol za peglanje je nacrtana pegla, no ako je u njoj jedna točka, to znači da je peglanje dopušteno na temperaturi do 110 stupnjeva Celzijevih, dok dvije točke dopuštaju do 150 stupnjeva. Na toj temperaturi se pegla poliester ili vuna, a tri točke dopuštaju peglanje do 200 stupnjeva Celzijevih. Na tom programu može se peglati lan ili pamuk.

Ne može sve na kemijsko

Sredstva na bazi klora i varikine koriste se za dezinfekciju toaleta, sudopera i sličnih te ih ne treba miješati sa sredstvima za izbjeljivanje odjeće na bazi kisika i sredstvima za osvježavanje boje tkanina. Sam simbol za izbjeljivanje sadrži kemijsku oznaku klora (Cl). Ovaj u narodu uobičajeni termin danas ne podrazumijeva samo izbjeljivanje bijelih komada odjeće, nego i osvježavanje nekih šarenih komada.

Posebnu pozornost treba pridati kemijskom čišćenju. Ljudi koji se bave kemijskim čišćenjem ta pravila znaju, no dio ljudi ne zna da se neki materijal, ako se ne smije kemijski čistiti, smije normalno prati na ruke ili u mašini za rublje. I za kraj, savjet stručnjaka, ako niste sigurni kako peglati ili prati, najbolje je da se odlučite za blagu varijantu, nježan deterdžent i slabiju centrifugu.

Tema: To mi treba