Vodič za novu školsku godinu: Tko nosi maske, koliko će trajati sat, što ako u školu uđe virus...?

Problema je puno, naročito u Zagrebu gdje je u potresu oštećeno 175 škola i vrtića, a najviše posla ima oko mjera za učenike od 5. do 8.razreda osnovnih škola. Zasad se jedino zna da škola počinje 7. rujna

<p>Učenici kreću u škole 7. rujna, a konačne upute kako će izgledati nastava za sve učenike bit će objavljene 31. kolovoza. Nastava će se odvijati u školama, a radnoj skupini još uvijek nedostaju konkretne i definirane mjere za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola kao i za učenike svih srednjih škola.</p><p>Problema je puno, naročito u Zagrebu gdje je u potresu oštećeno 175 škola i vrtića, a 13 škola zbog prevelikih oštećenja ostaje zatvoreno do daljnjega. Tako će učenici, njih oko 6500 iz tih škola morati nastavu pohađati u drugim školama.</p><p>Dio učenika iz tih škola će nastavu pohađati u školama u drugim kvartovima, pa je Grad Zagreb organizirao prijevoz za 1923 učenika, no još nije poznato kako će, zbog epidemioloških mjera, izgledati raspored sjedenja u autobusima.</p><p>Kao jedan od najvećih problema koji bi se mogao pojaviti u školi je naravno proboj virusa u škole i što će se u tom slučaju napraviti i kako onda organizirati nastavu. No, iako će sve mjere biti objavljene 31. kolovoza, neke stvari su već sad poznate.</p><h2>Maske u školama</h2><p>Ministar Radovan Fuchs je rekao da vjerojatno maske neće biti obavezne u samoj školi, ali to je pitanje još otvoreno. Koordinatorica Radne skupine i zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin rekla je da je preporuka da mala djeca, odnosno ona do četvrtog razreda osnovne ne nose maske, a studenti da.</p><p>- Još ćemo vidjeti što će savjetovati Svjetska zdravstvena organizacija za više razrede - kazala je Pavić Šimetin.</p><p>- S maskama možemo špekuirati - trebaju, ne trebaju, kada djeluju, ne djeluju. Ajmo prvo saslušati argumente i onda implementirati stvari. Nema tu prevelikih mogućnosti u primjeni mjera. Postoje mjere koje pokušate prilagoditi svojem sustavu da on najbolje napravi ono što treba, a to je zaštita djece i zaposlenika u školama. To je ključ priprema i to se sada više-manje samo polira - rekao je Fuchs.</p><p>Roditelji će također imati jasne upute – ako i budu dolazili u obrazovne ustanove, oni će morati obavezno nositi maske, no vrlo vjerojatno će im u konačnoj verziji biti savjetovano da što manje ulaze u školske zgrade.</p><p>Konačna odluka o maskama bit će donesena 31. kolovoza. O tome tko će platiti maske i tome se još razgovara hoće li trošak snositi škole ili roditelji.</p><h2>Što ako se virus pojavi u školi?</h2><p>Fuchs je svjestan kako je moguć "proboj" korona virusa u škole, a na pitanje kako će se postupiti u tom slučaju odgovorio je da će se to rješavati ad hoc. </p><p>Naglasio je da je ključni problem proboj virusa u škole, ali i da od radne skupine i cjelokupnog sustava očekuje prije svega brzu dijagnostiku. Drugim riječima, potencijalno oboljeli učenik rezultate testiranja ne bi trebao niti smio dugo čekati kako bi škola znala kako postupiti sa svim ostalima koji su bili u kontaktu sa zaraženim učenikom ili pak nastavnikom.</p><p>Prema jednom od scenarija u takvom potencijalnom slučaju razred u kojem se pojavi oboljeli učenik išao bi u samoizolaciju, a u tih četrnaest dana samoizolacije nastavu bez odgode nastavljaju pratiti online.</p><p>Tu je ključan Carnet sa svojom tehničkom podrškom koji ima i resurse i sposobnosti izoliranom razredu omogućiti praćenje nastave online, ali po rasporedu tog razreda.</p><p>U većini svijeta se primjenjuje praksa da ako se dogodi proboj u razredu da se izolira jedna škola, a ne cijeli sustav.</p><h2>Smjene u školama</h2><p>Epidemiolozi su upozorili ministra obrazovanja da čim više smanji rizik stvaranja novih žarišta te su predložili da škole koje rade u jednoj smjeni od jeseni rade u dvije. One koje već imaju dvije, pa čak i međusmjenu, smatra zdravstvena struka, mogli bi nekoliko dana tjedno ići u školu, a nekoliko učiti od doma.</p><p>Nastava u dvije smjene posebno će se primjenjivati u Zagrebu, jer dio učenika mora nastavu pohađati u drugim školama, tako da je Ministarstvo dalo suglasnost da se školski sat u Zagrebu skrati na 40 minuta, kako bi se škole koje rade u dvije smjene mogle kompletno dezinficirati.</p><h2>Najmlađi učenici (do četvrtog osnovne i vrtićke skupine)</h2><p>Prilikom dolaska u obrazovnu ustanovu neće biti obavezni nositi maske. Obveze njihovih učitelja, učiteljica i odgajatelja u samom razredu bit će redovito provjetravanje prostorija i briga da se učenici za vrijeme odmora pretjerano ne zadržavaju s drugim skupinama djece kako bi potencijalnu opasnost zaraze sveli na minimum, kao i briga o redovitoj higijeni ruku. </p><p>Uz to će odgajateljice u vrtiću kao i do sada morati redovito voditi brigu o čestoj dezinfekciji igračaka i prostora u kojem borave djeca. Radna skupina u svome timu ima i predstavnike osnivača škola koji su bespogovorno dužni osigurati sve higijenske potrepštine za svaku ustanovu pojedinačno.</p><h2>Testiranje na COVID-19 u školama</h2><p>Testiranje za nastavnike i djelatnike škola neće biti obavezno, obzirom da epidemiološke mjere predviđaju testiranje samo onih osoba koje imaju simptome korona virusa.</p><p>Što se tiče djece, naročito najmlađih među kojima se viroze jako brzo šire i bit će i drugih viroza, gripe i prehlade, te će kako će najesen među njima razlikovati gripa od korona virusa, članovi Posebnog povjerenstva kažu da će tu razliku utvrđivati pedijatri, odnosno obiteljski liječnici, a po rezultatima će postupati odgojne i obrazovne ustanove u kojima borave djeca.</p><p>O testiranju odlučuje struka. U ovom slučaju pedijatri i liječnici obiteljske medicine određivat će kada netko mora pristupiti testiranju na korona virus, poručili su članovi Hrvatskog javnog zdravstva koji su uključeni u rad stručnog povjerenstva.</p>