VODIČ ZA THOMPSONA Nema leta nad Vukovarom. Zatvaraju i ove ceste: 'Bit će velike gužve'

Vukovar danas čeka veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. U Gospodarskoj zoni očekuje se oko 100.000 ljudi, a pripremljeno je i 19 hektara terena za parking.

Smještaj za jednu ili dvije noći gotovo je nemoguće naći kako u Vukovaru, tako i u okolnim gradovima. Vukovar je pripremio sve za doček mnogo gostiju. Svakako treba reći kako je riječ o gradu koji svake godine, u Koloni sjećanja, bude domaćin tisućama ljudi. Već od četvrtka parkiranje u Gospodarskoj zoni je ograničeno, a od ponoći u petak za promet se zatvara više prometnica. Posebna regulacija trajat će do 30. kolovoza.

Za promet će biti zatvorena i Kolodvorska ulica, na dionici od križanja s Kudeljarskom ulicom do križanja s Ulicom Blage Zadre. Zatvorene će biti i Ulica Jana Bate te Sportska ulica u cijeloj dužini. Iznimka će biti vozila interventnih, komunalnih i žurnih službi, javnoga gradskog prijevoza, stanara i druga vozila kojima će biti omogućen prolazak.

Do Borova naselja promet će se odvijati pravcem Priljevo - Kudeljarska - Ulica 12 redarstvenika - Blage Zadre. Glavnim dolaznim pravcem prema Vukovaru, državnom cestom D55 na potezu Županja - Vinkovci - Nuštar - Vukovar, odnosno Vinkovačka ulica - Kudeljarska - Ulica 12 redarstvenika, prometovat će se bez ograničenja.

Bez ograničenja će se prometovati i državnom cestom D2 na pravcu Osijek - Klisa - Trpinjska cesta - Kudeljarska - Ulica 12 redarstvenika. Nesmetan promet bit će omogućen i državnim cestama D57 te D519 kao prilaznim pravcima Vukovaru. Za osobe sa 100-postotnim tjelesnim invaliditetom bit će osiguran parking na prostoru HŽ-a u Kolodvorskoj ulici.

Od predviđenog parkirališta do koncertnog prostora posjetitelji će morati nastaviti pješice. Pješačka ruta duga je oko 1300 metara te vodi Sportskom i Kolodvorskom ulicom, a prometna signalizacija usmjeravat će posjetitelje prema odgovarajućim ulazima na koncert.

Organizatori koncerta objavili su kako se ulazi za posjetitelje otvaraju u 17 sati, a koncert počinje u 20.

U koncertnom prostoru, a i oko njega, postavljeni su mnogobrojni toaleti, a Grad Vukovar izašao je u susret gostima i tako što je donio odluku kojom se ugostiteljskim objektima na području grada omogućuje produljeno radno vrijeme tijekom dva dana. Tako će u noći na 29. kolovoza ugostiteljski objekti moći raditi do 4 sata, a isto produljenje vrijedit će i u noći na 30. kolovoza.

- Jedva čekam da sve krene. Naravno mislim da će biti velike gužve, ali očekujem dobru atmosferi i da će sve proći u redu, kao i na prijašnjim Markovim koncertima - rekla nam je osoba bliska organizaciji koncerta.

Upute i preporuke objavila je i vukovarsko-srijemska policija. Naveli su kako oni koji koriste organizirani parking i pješice idu na koncert moraju koristiti pješačke staze. Pozvali su sve na oprez te podsjetili da je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom. Prilikom napuštanja koncerta, naveli su, da slušaju upute redara i policajaca te da posebno pozorni budu prema starijima, djeci i invalidima. Istaknuli su i kako će cijeli događaj snimati, a nad gradom su uspostavili privremenu zabranu leta.