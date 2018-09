Vodila je 'farmu beba': Puštala bi dojenčad da umru od gladi...

One su svojom okrutnošću i monstruoznošću šokirale svijet. Zlodjela koja su učinila prenerazila su svakoga tko je čuo za njih. One su uživale u mučenjima i užasima i malo koga su štedjele.. Donosimo vam specijal o najokrutnijim ženama u povijesti...

Amelia Elizabeth Dyer u 19.stoljeću, u vrijeme viktorijanske Engleske, vodila je "farmu beba". Uzimala bi novorođenu djecu od nesretnica koje su ostale trudne a nisu imale muževe i htjele su sakriti svoje stanje i to im masno naplaćivala. Obećala bi im da će se skrbiti za njihovu djecu ili da će im naći posvojitelje. Ništa od toga ne bi učinila. Bebe bi umrle ili od pothranjenosti, a mnoge je ona i vlastoručno ubila.

Foto: Wikipedia

Jedna od najbrutalnijih (žena) ubojica u povijesti ubijala je dojenčad više od 20 godina. Sudili su joj i objesili je za ubojstvo jedne bebe, no sumnja se da ih je ubila čak 400, a možda i više.

Lagodno živjela od 'brige' za neželjenu djecu

Rođena je 1837. u malom selu kraj engleskog gradića Bristola. Bila je najmlađa od petero djece. Njezin je otac bio postolar i obitelj nije bila siromašna. Naučila je čitati i pisati i voljela je književnost, posebno poeziju. Majka joj je psihički oboljela što je bila posljedica pjegave groznice.

Amelia je svjedočila majčinim nasilnim ispadima i brinula se o njoj do njezine smrti. Nakon majčine smrti živjela je s tetom u Bristolu, a onda je otišla naučiti zanat za izrađivanje korzeta. Tamo je upoznala Georgea Thomasa i za njega se udala. On je imao 59 godina, a Amelia 24. Kad su se vjenčali oboje su lagali o godinama kako razlika ne bi bila tako velika. Ona je dodala 6, a on oduzeo 11. godina.

Nakon udaje postala je medicinska sestra i tada je upoznala babicu Ellen Dane koja ju naučila kako se može lagodno živjeti od "brige" za neželjenu djecu.

Ellen Dane je u vlastitom domu primala majke koje su rađale nezakonitu djecu a nakon poroda one su joj svoje bebe ostavljale. Ellen bi za to dobila novac a djecu bi tada davala na posvajanje ili ih ostavljala da umru od gladi.

Foto: screenshot/Youtube

Dobro je zarađivala jer su očevi, koji su često dolazili iz bogatih obitelji, plaćali i po 50 do 80 funti kako se ne bi saznao njihov identitet. No u većini slučajeva plaćale su majke koje su htjele da se njihov "nemoral" zataška. Njima je naplaćivala pet funti.

One bebe koje su previše plakale omamljivala je alkoholom ili nekim drugim opijumom . Majke koje su se vraćale da bi vidjele svoju djecu je odbijala, a neke koje su i znale što ona radi sramile su se ili su se bojale prijaviti je.

Govorila roditeljima je da je odgovorna i brižna

Amelia je, nakon što je rodila kćer, nakratko prekinula raditi kao medicinska sestra, ali nakon što joj je 1869. suprug umro, morala je naći izvor prihoda, a farma beba bila je laka zarada. Obećavala je roditeljima da je ona ozbiljna i odgovorna i da će se dobro brinuti za njihovu djecu. No i ona je djecu zanemarivala, umirala su od gladi, a neke bebe je ubijala.

Godine 1879. našla se pod istragom jer je liječnik dobio dojavu o velikom broju smrti djece u ustanovi koja se zvala " Dyer's care". Na kraju je bila osuđena za zanemarivanje djece i dobila je šest mjeseci teškog rada.

Kasnije je nekoliko puta bila u umobolnici. Amelia zapravo nikada nije bila bolesna nego je glumila napade svaki put kada bi se trebala sakriti od policije.

Godine 1890. uzela je nezakonito dijete jedne guvernante. Kada je došla vidjeti dijete prepoznala je da to nije njezina beba. Amelia se tada izvukla tako što je odglumila psihički slom. Često je, kako bi bolje glumila, uzimala alkohol i razne opijate.

Godine 1893. je izašla još jednom iz umobolnice. U toj je bolnici doživjela vrlo neugodno iskustvo i nakon toga više nikada nije glumila psihički slom, niti je ikada više završila u umobolnici.

Na sudu se branila neuračunljivošću

Amelia bi znala ubiti bebu tako što bi joj zamotala traku oko vrata i čvrsto ju zavezala. Beba se gušila u mukama. Uživala je gledati kako se beba muči. Barem je tako poslije izjavila na sudu. Truplo dječaka Harryja Simmonsa koji je bio star 13 mjeseci stavila je u torbu i bacila ga u Temzu.

Krajem 1896. brodar na Temzi našao je jedno truplo bebe, a poslije je izvučeno još šest malenih tijela. Amelia Dyer je uhićena 4. travnja i optužena za ubojstvo. Njezin zet Arthur Palmer, muž njezine kćeri, optužen je da joj je pomagao.

Na suđenju se Amelia branila neuračunljivošću. No sud je zaključio da nije luda. Priznala je samo ubojstvo Doris Marmon . Osuđena je na smrt. Njezin zet i njezina kći su oslobođeni sumnje . Zet je oslobođen na temelju priznanja koje je Amelia napisala. U zatvoru je, dok je čekala izvršenje kazne, napisala pet knjižica "Svoje istine i ispovijedi".

Objesili su je 10. lipnja 1896. Dokazana su joj tri ubojstva : Doris Marmon koja je bila stara četiri mjeseca, Harryja Simmonsa koji je imao 13 mjeseci i Helene Fry koja je imala godinu dana ili je bila mlađa. No na temelju dokaza policija je zaključila da je moralo biti mnogo više žrtava.

Nakon što je Amelia pogubljena, vlasti su postrožile zakone o posvajanju, ali trgovina djecom i zlostavljanje nije prestalo.





