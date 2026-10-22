Vojko Obersnel: "Za blokadu imovine doznao sam iz medija"

U nastavku suđenja bivšem riječkom gradonačelniku Vojku Obersnelu, bivšem pročelniku Odjela za urbanizam Srđanu Škunci, nekadašnjem vaterpolskom reprezentativcu i poduzetniku Samiru Baraću te sudskom vještaku Zlatku Košćini, danas su na Županijskom sudu u Rijeci iskazala četvorica svjedoka. Optuženici, koji su se na početku suđenja izjasnili da nisu krivi, terete se za malverzacije povezane s tvrtkom Viktoria, za koje USKOK tvrdi da su Grad Rijeku oštetile za najmanje 176.000 eura.

Rade Doknić, građevinar koji je bio rukovoditelj gradilišta tvrtke BAR.MAT., čiji je direktor stric optuženog Samira Baraća, Mate barač, govorio je o dinamici radova na izgradnji kolno-pristupnog puta do izgrađene poluprislonjene građevine na zemljištu u Lukovićima.

Diplomirani inženjer građevine Edi Ropac, koji je svojedobno radio kao savjetnik za kapitalne investicije u Odjelu za komunalni sustav Grada Rijeke, objasnio je svoju ulogu u praćenju izgradnje puta te moguća odstupanja između iznosa iz izvornog i konačnog troškovnika.

– Po zakonu je investitor u ovom slučaju bio Grad Rijeka, no naručitelj radova bilo je trgovačko društvo Viktoria, na čelu sa Samirom Baraćem. Naime, ako je komunalni doprinos investitora zgrade manji od procijenjene vrijednosti izgradnje kolno-pješačkog puta, tada, prema zaključku gradonačelnika, investitor može naručiti radove i nakon obavljenog tehničkog pregleda predati put Gradu Rijeci. Moj je zadatak bio pratiti izgradnju i na kraju obaviti primopredaju - kazao je Ropac.

Razlika u troškovnicima bila je vidljiva već na tehničkom pregledu

Postoje godišnji planovi na razini odjela koji određuju koje će se gradske ceste i putovi uređivati, pojasnio je. Međutim, u ovom slučaju inicijativa za gradnju nije potekla iz tog odjela, nego iz Odjela za urbanizam. Takav je način postupanja uobičajen u slučajevima na koje se odnosi zaključak gradonačelnika, koji je bio u skladu sa Zakonom o cestama i Zakonom o komunalnom gospodarstvu, naveo je Ropac. U takvim se slučajevima troškovi izgradnje kompenziraju komunalnim doprinosom za zgrade.

- Sjećam se da je troškovnik bio veći od konačne vrijednosti izvedenih radova. Razlika je bila vidljiva već prilikom tehničkog pregleda, no mi kao krajnji investitor nismo imali mogućnost mijenjati troškovnik jer je to u nadležnosti sudskog vještačenja. Odstupanja između glavnog projektnog i konačnog troškovnika uobičajena su. Ovdje treba uzeti u obzir i dugo razdoblje izgradnje puta, koje je trajalo četiri godine, tijekom kojih je došlo do znatnog povećanja cijena radova – objasnio je Ropac.

Dodao je da je Samiru Baraću predočena razlika u cijeni, a da je njegovo obrazloženje uključivalo uobičajena opravdanja poput promjene cijena i povećanog opsega izvedenih radova.

Ropac je također istaknuo da se navedeni put, s obzirom na njegovu malu dužinu, realno mogao izgraditi u znatno kraćem roku. Međutim, upozorio je na moguće posljedice ako izgradnja stambenih objekata ne prati izgradnju pristupnog puta.

– Ako izgradnja stambenih objekata ne prati gradnju kolno-pristupnog puta, može nastati šteta zbog njegova uništavanja. Takav put nije predviđen za promet teških građevinskih strojeva pa ga Grad Rijeka u takvom stanju sigurno ne bi platio, odnosno prihvatio, niti bi mogao proći tehnički pregled – kazao je.

Put se na kraju, dodao je, preuzima kao nerazvrstana cesta, što znači da prelazi u vlasništvo Grada Rijeke.

- Kada govorimo o kompenzaciji, ona se provodi putem komunalnog doprinosa, a ne isplatom novca. Barem ja takvu praksu nisam imao – rekao je Ropac.

Na njegovu je izjavu reagirao odvjetnik bivšeg pročelnika Odjela za urbanizam Srđana Škunce, istaknuvši da to nije točno jer zakon predviđa i drugu mogućnost.

Mate Barač, vlasnik tvrtke angažirane za izgradnju spornog puta i stric Samira Baraća, iskoristio je zakonsku blagodat nesvjedočenja. Samirova nekadašnja knjigovotkinja opisala je, pak, poslove koje je obavljala kao njegova opunomoćenica.

Optužbe za pogodovanje tvrtki Viktoria

Podsjetimo, USKOK optužene u aferi Viktoria tereti za malverzacije počinjene od lipnja 2008. do kraja 2016. godine. Obersnel i Škunca terete se za zlouporabu položaja i ovlasti, Barać za poticanje na to kazneno djelo, a Košćina za pomaganje u njegovu počinjenju.

Prema optužnici, optuženi su pogodovali tvrtki Viktoria d.o.o. pri kupoprodaji i prenamjeni gradskog zemljišta, čime je Grad Rijeka navodno oštećen za najmanje 176.000 eura.

Optužnica obuhvaća navodno nezakonito umanjenje kupoprodajne cijene gradske imovine, priznavanje neopravdano uvećanih vrijednosti nekretnina i komunalnih radova te sporno brisanje založnih prava.

Tužiteljstvo tvrdi da su mijenjani uvjeti natječaja, prihvaćana nedostatna osiguranja gradskih potraživanja i preuzimani stanovi prije izdavanja uporabnih dozvola, čime je tvrtki Viktoria pribavljena protupravna imovinska korist. Obrana odbacuje sve optužbe, tvrdeći da nije bilo nezakonitih dogovora ni namjere oštećenja gradskog proračuna.

U međuvremenu, Županijski sud u Rijeci donio je rješenje o privremenoj zabrani prodaje i opterećenja nekretnina u vlasništvu Vojka Obersnela, Samira Baraća, Srđana Škunce i Zlatka Košćine.

Obersnel za blokadu imovine doznao iz medija

Zanimljiv trenutak dogodio se tijekom stanke u suđenju, na hodniku Županijskog suda, kada je Obersnel u razgovoru s novinarima upozorio na, kako smatra, nelogičnost vezanu uz blokadu imovine.

– Zanimljivo je da je ovo već treći put da neke informacije povezane s ovim slučajem doznajem iz medija. Jedna od njih jest da mi je blokirana imovina, a ja osobno još uvijek nisam dobio nikakvo rješenje o tome – kazao je dugogodišnji bivši riječki gradonačelnik.