Svjedok na suđenju Obersnelu: 'Da sam znao za izmijenjene uvjete, nastavio bih licitirati'

Na Županijskom sudu u Rijeci nastavljeno je suđenje bivšem riječkom gradonačelniku Vojku Obersnelu i trojici suoptuženika u slučaju poznatom kao afera Viktoria. USKOK ih tereti da su pogodovali tvrtki Viktoria d.o.o., u vlasništvu bivšeg vaterpolo reprezentativca Samira Baraća, čime je, prema optužnici, Grad Rijeka oštećen za 175.999,94 eura.

Među svjedocima je bio poduzetnik Gordan Mesaroš, koji je govorio o događajima prije javnog nadmetanja za sporno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke.

Prema njegovu iskazu, neposredno prije licitacije sjedio je na terasi gradske kavane s poznanikom Sašom Karlačem, koji je također došao na javno nadmetanje. Tada im je, kako je rekao, prišao poduzetnik Gojko Džida, kojeg je poznavao iz viđenja jer je ranije nekoliko puta kupovao građevinski materijal od njegove tvrtke.

– Pitao nas je idemo li i mi na javno nadmetanje. Kada sam potvrdio, rekao je da ne bi bilo loše da ne idemo jer će na licitaciji sudjelovati Samir Barać te da će ubuduće biti drugih terena za licitaciju. Odgovorio sam mu da to ne dolazi u obzir – ispričao je Mesaroš.

Rijeka: Vojko Obersnel, Samir Barać i Anto Nobilo dolaze na Županijski sud | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na licitaciji su, prema njegovim riječima, sudjelovali on, Karlač i Barać. Karlač je odustao prvi, a potom i Mesaroš, nakon čega je posljednju ponudu dao Barać.

Mesaroš je rekao da mu je Barać nakon nadmetanja prišao i čestitao na sudjelovanju. Pritom mu je, prema svjedokovu iskazu, kazao da je vaterpolist koji je u Hrvatsku došao igrati iz Italije te da iza njega stoje institucije.

– Ne znam što mu je to značilo – rekao je Mesaroš.

"Da sam znao za izmijenjene uvjete, vjerojatno bih nastavio licitirati“

Mesaroš je naveo da je poslije iz medija saznao kako su natječajni uvjeti izmijenjeni tako da je kupac 70 posto cijene zemljišta trebao platiti u zadanom roku nakon sklapanja ugovora, dok je ostatak mogao podmiriti kompenzacijom kroz stanove.

– Kao netko tko je 23 godine u građevinskom poslu, smatram da su to bili znatno povoljniji uvjeti od prvotno objavljenih. Da sam to znao, mislim da bih i sam nastavio s nadmetanjem – kazao je Mesaroš.

Svjedok je govorio i o vlastitom iskustvu s Gradom Rijekom. Od Grada je svojedobno kupio zemljište u Marčeljevoj Dragi, ali ga je poslije prodao jer, kako je naveo, Grad nije u dogovorenom roku osigurao pristupni put.

– U više sam se navrata obraćao nadležnima u nadi da će se problem riješiti, no prebacivali su me s jednog na drugog, a odbili su i poništenje ugovora. Shvativši da nema volje za rješenjem, prodao sam zemljište i trajno odustao od daljnjih javnih nadmetanja – rekao je.

Na Obersnelovo pitanje gdje je doznao za izmijenjene natječajne uvjete u aferi Viktoria, Mesaroš je odgovorio da je informacije pronašao u javno dostupnim podacima na mrežnim stranicama Grada Rijeke.

Obersnel je potom pojasnio da pristupni put nije izgrađen u predviđenom roku zbog gospodarske krize 2008. i 2009. godine, koja je pogodila i Grad Rijeku. Zbog proračunskih teškoća, rekao je, Grad je više puta morao smanjivati plaće te nije mogao u zadanom roku ispuniti dogovor u vezi s izgradnjom ceste.

Rijeka: Vojko Obersnel, Samir Barać i Anto Nobilo dolaze na Županijski sud | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Samir Barač dodao je oapsku kako se nikad u životu nikome nije predstavio kao slavni rukometaš već se Baraču obratio u ime svoje firme i bez zle namjere sportski čestitao na sudjelovanju u licitaciji, dodavši da se nada da će ga nakon svega financijske institucije moći ispratiti u tako visokoj ponudi, a ne da iza njega stoje institucije, na što je Mesaroš kazao kako to tada nije tako razumio.

Džida negirao Mesarošev iskaz

Gojko Džida odbacio je tvrdnje da poznaje Mesaroša ili da ga je nagovarao da odustane od licitacije.

– Nikad u životu nisam vidio svjedoka Mesaroša. Ne znam zašto je rekao da sam mu se obratio prije licitacije. Ne mislim da mi nešto pakira, već da možda ima neke neriješene račune s nekim od optuženih, no to je samo moje mišljenje – rekao je Džida.

Potvrdio je da je prije nadmetanja bio u blizini stola za kojim su sjedili Karlač i Mesaroš, ali je iznio drukčiju verziju razgovora. Prema njegovim riječima, na licitaciju je došao na zamolbu Samira Baraća, kao osoba s dugogodišnjim iskustvom u poslovima s nekretninama.

– Karlač me je preko stola pitao da li sam i ja došao na licitaciju, na što sam rekao da nisam došao u svoje ime već kao pomoć našem olimpijcu. Tijekom nadmetanja u jednom sam trenutku Baraču sugerirao da odustane jer sam smatrao da je riječ o previsokom iznosu, no on se očito zaigrao i nije me poslušao – rekao je Džida.

O optužnici je, kaže, doznao iz medija. Nakon toga ga je Barač pitao zna li da postoji svjedok koji kaže da ga je nagovarao da odustane od licitacije, kazao je da to nije istina. Negirao je i kako je imao uvid u tajni spis o slučaju prije suđenja, a kada mu je predočeno da je to izjavio na prvotnom ispitivanju kod državne odvjetnice, rekao je da je moguće tada tako rekao jer mu nije bilo jasno što se dešava i jer je bio u panici da će biti uhapšen.

Dodao je da posjeduje nekoliko telefona sa starim kontaktima i komunikacijama za koje smatra da mogu potvrditi kako s Mesarošem nikada nije bio u kontaktu.

Na kraju iskaza, kada ga je sutkinja upitala traži li naknadu putnih troškova, Đida je u svojevrsnoj šali posprdno odgovorio da može, ako će mu ih platiti Mesaroš. Sutkinja ga je potom, zbog narušavanja digniteta suda kaznila s tisuću eura.

Što se stavlja na teret optuženima?

Podjestimo, uz Obersnela, optuženi su bivši pročelnik gradskog odjela za urbanizam Srđan Škunca, poduzetnik i poznati rukometaš Samir Barać i sudski vještak Zlatko Košćina.

Obersnel i Škunca terete se za zlouporabu položaja i ovlasti, Barać za poticanje na to kazneno djelo, a Košćina za pomaganje.

Optužnica obuhvaća razdoblje od lipnja 2008. do kraja 2016. godine. USKOK tvrdi da su Obersnel i Škunca, na Baraćev poticaj, pogodovali njegovoj tvrtki u poslovima s gradskim zemljištem namijenjenim stambenoj izgradnji.

Među spornim radnjama navode se izmjene uvjeta i načina plaćanja zemljišta, produljivanje rokova te prihvaćanje obračuna na štetu Grada. Sporna je i procjena vrijednosti dvaju stanova koje je Grad trebao dobiti u sklopu podmirenja kupoprodajne cijene, kao i obračun troškova pristupnog puta. Prema USKOK-u, za put je priznato 53.336,85 eura, iako su radovi stajali 22.768,33 eura.

Sva četvorica optuženih izjasnila su se da nisu krivi. Obrana odbacuje optužbe o nezakonitom pogodovanju, a Grad Rijeka namjerava tražiti naknadu štete.

Optužnica je podignuta u prosincu 2025., a potvrđena u lipnju 2026. godine. Suđenje se nastavlja ispitivanjem svjedoka povezanih s gradskim službama i spornim poslovima.