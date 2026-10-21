Svjedokinja na suđenju Vojku Obersnelu: 'Gradonačelnik je tražio odgodu naplate...'

Na Županijskom sudu u Rijeci nastavljeno je suđenje bivšem dugogodišnjem riječkom gradonačelniku Vojku Obersnelu, nekadašnjem pročelniku gradskog Odjela za urbanizam Srđanu Škunci, bivšem vaterpolskom reprezentativcu i poduzetniku Samiru Baraću te sudskom vještaku Zlatku Košćini.

Nakon što su se na početku suđenja sva četvorica izjasnila da se ne smatraju krivima, sudsko vijeće nastavilo je intenzivan tjedan saslušanja svjedoka čiji bi iskazi trebali rasvijetliti okolnosti navodnih nezakonitosti obuhvaćenih USKOK-ovom optužnicom, a među svjedocima je danas svjedočila Jasmina Pavlić, svojedobno zaposlena u upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinu grada.

- Puno puta se događalo da se kupoprodajne vrijednosti zemljišta u vlasništvu grada kompenzira zamjenom s drugim zemljištem, no osim u ovom konkretnom slučaju nikad se u svojoj praksi nisam susrela da bi se isplata cijene kompenzirala kroz izgrađene stanove. Sjećam se da su u ovom slučaju TD Viktorii d.o.o., u vlasništvu Samira Barača, zbog kašnjenja s plaćanjem u više navrata odgađani rokovi otplate, zbog čega sam slala nekoliko opomena te u konačnici otplatni plan. Isti je iz istih razloga na kraju raskinut te se pristupilo prisilnoj naplati. O svemu sam obavještavala nadređenu ravnateljicu Gabrijelu Kiš Jerčinović, koja mi je rekla da s naplatom pričekam još mjesec dana jer je tako sugerirao tadašnji gradonačelnik Vojko Obersnel. U mojoj praksi nikad ranije mi se nije dogodilo da me ona nazove i kaže da gradonačelnik nešto traži od mene u vezi nekog predmeta. Naime, pročelnik Srđan Škunca kazao je da pričekamo malo s naplatom jer je optuženi Barač obećao da će uskoro podmiriti svoje potraživanje, što je u konačnici i učinio, uključujući i zatezne kamate. Sa svime je bila upoznata i Državna revizija koja je postavila pitanje nenaplaćenih potraživanja grada - svjedočila je Pavlić.

Njezina kolegica Sandra Batistić, koja je svojedobno radila u odjelu za urbanizam i vršila analize zahtjeva stranaka za formiranje i proširenje građevinskih čestica u postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, kazala je kako je nekada odluke o navedenom donosila sama, a nekad su joj nadređena ravnateljica i Škunca nalagali kakve odluke donijeti.

- Ja sam bila na dnu piramide. Za ovaj predmet mogla sam donijeti pozitivno ili negativno mišljenje, no konačnu odluku donosili su šefovi. U manjem broju slučajeva događalo se da se nadređeni ne slažu s mojom odlukom te sam je potom korigirala na temelju usmenih naloga - rekla je Batistić, naglasivši da su se njihove primjedbe uglavnom ticale stručnosti struke.

- Ja sam inženjer građevine dok je ravnateljica diplomirana arhitektica, a Škunca doktor arhitekture i smatram da su oni svakako stručniji od mene. Moj posao je bio da dobijem projekt i provjerim je li on u skladu s važećom planskom dokumentacijom. Zbog protoka vremena ne sjećam se svih detalja, no pretpostavljam da je ovaj predmet to bio jer da nije, ne bi izdali suglasnost - izjasnila se Batistić-.

Sporno pogodovanje

Podsjetimo, tužiteljstvo optužene u aferi Viktoria tereti za malverzacije počinjene od lipnja 2008. do kraja 2016. godine, pri čemu se Obersnel i Škunca terete za zlouporabu položaja i ovlasti, Barać za poticanje na to kazneno djelo, a Košćina za pomaganje u njegovu počinjenju. USKOK navedene tereti za pogodovanje tvrtki Viktoria d.o.o. pri kupoprodaji i prenamjeni gradskog zemljišta, čime je, prema tvrdnjama tužiteljstva, Grad Rijeka oštećen za najmanje 176 tisuća eura.

Optužnica obuhvaća navodno nezakonito umanjenje kupoprodajne cijene gradske imovine, priznavanje neopravdano uvećanih vrijednosti nekretnina i komunalnih radova te sporno brisanje založnih prava.

Tužiteljstvo tvrdi da su mijenjani uvjeti natječaja, prihvaćana nedostatna osiguranja gradskih potraživanja te preuzimani stanovi prije izdavanja uporabnih dozvola, čime je tvrtki Viktoria pribavljena protupravna imovinska korist. Obrana odbacuje sve optužbe, tvrdeći da nije bilo nezakonitih dogovora ni namjere da se ošteti gradski proračun.

U međuvremenu, Županijski sud u Rijeci donio je rješenje o privremenoj zabrani prodaje i opterećenja nekretnina u vlasništvu bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, bivšeg olimpijca Samira Baraća, Srdjana Škunce i Zlatka Košćine.

Mjera je donesena na prijedlog Grada Rijeke kako bi se osigurala moguća naplata navedene štete.

Suđenje se nastavlja u četvrtak.