Vojne parade mnogo su više od prikaza vojne discipline. One su poruka susjedima, ali i velikim silama. Prikazivanje vojne moći Kine jasna je poruka da ih se ne može zaobići
Vojna parada u Kini nije bila ceremonija nego poruka silama
Slike iz Pekinga, na kojima Xi Jinping rame uz rame hoda s Vladimirom Putinom i Kim Jong-unom, cijelom svijetu pokazuju kako se globalni raspored moći preslaguje pred našim očima. Spomenuti trojac na crvenom tepihu nije samo simbolička gesta, nego otvorena poruka. Unatoč sankcijama, trgovinskim ratovima i pritiscima, ovaj trokut moći želi demonstrirati prkos Zapadu i spremnost na alternativni svjetski poredak. Kina odavno ne želi biti pasivni promatrač nego ravnopravan igrač ili čak osporiti dominaciju SAD-a na globalnoj sceni. Rusija, opterećena ratom u Ukrajini i sankcijama, traži oslonac i partnerstvo, Sjeverna Koreja očito koristi trenutak kako bi se prometnula u važnijeg sudionika. Analitičari se slažu da je ovim jasno poslana poruka kako Zapad više nije jedini stol za kojim se dijele karte.
