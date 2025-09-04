Obavijesti

Vojna parada u Kini nije bila ceremonija nego poruka silama

Piše Snježana Krnetić,
Foto: Tingshu Wang

Vojne parade mnogo su više od prikaza vojne discipline. One su poruka susjedima, ali i velikim silama. Prikazivanje vojne moći Kine jasna je poruka da ih se ne može zaobići

Slike iz Pekinga, na kojima Xi Jinping rame uz rame hoda s Vladimirom Putinom i Kim Jong-unom, cijelom svijetu pokazuju kako se globalni raspored moći preslaguje pred našim očima. Spomenuti trojac na crvenom tepihu nije samo simbolička gesta, nego otvorena poruka. Unatoč sankcijama, trgovinskim ratovima i pritiscima, ovaj trokut moći želi demonstrirati prkos Zapadu i spremnost na alternativni svjetski poredak. Kina odavno ne želi biti pasivni promatrač nego ravnopravan igrač ili čak osporiti dominaciju SAD-a na globalnoj sceni. Rusija, opterećena ratom u Ukrajini i sankcijama, traži oslonac i partnerstvo, Sjeverna Koreja očito koristi trenutak kako bi se prometnula u važnijeg sudionika. Analitičari se slažu da je ovim jasno poslana poruka kako Zapad više nije jedini stol za kojim se dijele karte.

