Vojni analitičar: Kraj rata je kraj Netanyahua, a za napasti Iran treba milijun i 600 tisuća ljudi

Kada je prije tri mjeseca započeo sukob Izraela i Hamasa u Gazi, u brojnim analizama navodila se mogućnost eskalacije na rat između Izraela i Irana. Do sada se to nije dogodilo, ali niz nedavnih događaja ponovno otvara ovu mogućnost. Napadi Hutija na pomorski promet u Crvenome moru, udari libanonskog Hezbollaha i izraelski zračni napadi po jugu Libanona i Sirije, izraelska likvidacija iranskog vojnog zapovjednika u Siriji, Sayyeda Razija Mousavija, i eliminacija Hezbolahova broja 2, Saleha al-Arourija - sve su to znaci eskalacije koja bi mogla dovesti do rata Izraela i Irana.