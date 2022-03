Vojni pilot: Ne mogu vjerovati da je letjelica došla do glavnog grada NATO članice, to je apsurd

NATO zaštita zračnog prostora zemalja članica očito ne funkcionira onako kako piše u papirima. Naravno da će oni objaviti priopćenje u kojem će pisati da su objekt cijelo vrijeme pratili, da su pretpostavili o kakvoj se točno letjelici radi i da nije riječ o napadu i slično. Ali demantira ih jedna činjenica. Taj je objekt pao na glavni grad jedne članice NATO-a. To je nedopustivo.

Izjavio je to Ivan Selak umirovljeni pilot, za Dnevnik.hr i dodao kako se najvjerojatnije radi o staroj, a ne modernoj letjelici.

- Ne mogu vjerovati da nije viđen i praćen. Ali je baš došao do glavnog grada članice NATO-a i tu je pao. Ovo je stvarno bizarno i smiješno. Tako me nasmijalo to da nitko ne reagira. Vjerojatno je sad panika u NATO-ovoj kontroli zračnog prostora i sad smišljaju odgovor. Kad letjelica padne na zemlju, a ništa ne gori, onda je vjerojatno to razlog. Da je u njoj bilo goriva, nastao bi požar dron. U Hrvatskoj je završio jer se oteo kontroli. Takvim letjelicama se, naime, može upravljati tijekom leta, ali im se može i isplanirati cijela ruta leta - rekao je Selak.

Štimac: Letjelica se programira na zemlji

Josip Štimac, bivši zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva tvrdi da je to izvidnički dron, bespilotna letjelica koja je bila u službi naoružanja SSSR-a.

- Ima senzore fotokamera, infracrvenih kamera, radara, termovizijskih kamera... To nije igračka. Dugačka je oko 14 metara te da ima raspon krila četiri metra i teška je oko 4 tone. Letjelica programira na zemlji prije leta i nema mogućnost korekcije putanje - rekao je Štimac za Večernji list i dodao da se letjelica prestala proizvoditi 1989.

- Logično je, ovo što se sad pojavilo na društvenim mrežama, da se umjesto Yaruna u Google Maps ukucali krivo. Ako su upisali krivo, Google maps je identificirao naš Jarun u Zagrebu. Naravno da će istraga utvrditi sve što se točno dogodilo, ali to mi se nekako najlogičnije čini. Mogla je pasti na katedralu ili bilo gdje drugdje. Ali ako je baš pala na Jarun ovo mi se čini dosta logičnim da su upisane koordinate krivog Jaruna - pojasnio je Štimac.