Vojnik pobio 20 ljudi, 21 ranio, vojska upala u trgovački centar

Policija i vojska upale su u subotu u tajlandski trgovački centar, u kojemu je vojnik koji je ubio najmanje 20 ljudi.

- Pomogli su stotinama ljudi da pobjegnu - kazao je glasnogovorni kministarstva obrane Kongcheep Tantrawanit za Reuters.

Još nije poznato koliko ih je ostalo unutra.

Misli da je napadač još uvijek u centru "Terminal 21" u Nakhonu Ratchasimi.

Napadač u gradu Koratu, na sjeveroistoku Tajlanda, objavio je snimke napada na Facebooku

Napad je počeo u subotu predvečer u vojnoj bazi u Koratu, gradu koji zovu i Nakhon Ratchasima, rekla je policija agenciji France Presseu.

#Thai special forces are preparing to storm the #Korat city mall, number of hostages is still unknown #koratshooting #กราดยิงโคราช pic.twitter.com/4TUTeVsMvE