Vojnik šuti, pomagač poriče: Policija i dalje traži motiv, još se ne zna je li ubojstvo naručeno

Pet dana od brutalnog dvostrukog ubojstva Andree K. (29) i Marijana C. (38), policija vjeruje da u svojim rukama ima počinitelje, ali tu je, kako doznajemo, još sumnja o potencijalnom naručitelju.

Objavili su i video akcije uhićenja na kojem se u prvom dijelu vidi kako upadaju u stan Frana R. (31), za kojeg vjeruju da je pomagač, a potom i kako gotovo na vratima stana uhićuju Matiju M. (29) za kojeg vjeruju da je ispalio 16 metaka u nesretni par.

Nakon što su obojica ispitani u prostorima krim - policije, odvedeni su na Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu gdje su ih ispitivali tužitelji. Odvjetnici nisu bili rječiti.

- Sve je isto kao i sinoć. Tereti ga se za ista kaznena dijela i teško ubojstvo. Ne mogu govoriti nikakve detalje o obrani. Hoće li Državno odvjetništvo Županijsko ići s prijedlogom za istražni zatvor, to ćemo tek vidjeti. Ako bude išlo, bit ćemo pozvani pred suca istrage, rekao je odvjetnik Matije M., Tomislav Kešina.

Zagreb: Nakon ispitivanja, uhi?enog vojnika prebacili nazad u pritvor | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Je li klijent bio kooperativan? To ne mogu reći, nemojte se ljutiti. Ja razumijem vašu znatiželju i znatiželju javnosti, ali ja ne smijem kršiti zakon. Tek nakon svih ovih radnji koje su odrađene, a s obzirom na to da su ovi dani sad kakvi jesu za očekivati da će tek moći napraviti uvid u spis - dodao je.

U kontaktu je i s njegovom obitelji, koju tek treba upoznati jer je dodijeljen po službenoj dužnosti. Neslužbeno doznajemo da se Matija M. branio šutnjom, pa je nakon pola sata i izveden iz prostorija ŽDO-a, u istoj zelenoj majici u kojoj je uhićen i hlačama, te tenisicama s kojih su mu skinuli vezice. To je standardna procedura pri uhićenju. Nakon njega, ispitan je i Fran R. (31). U crnim hlačama i plavoj majici, također bez vezica na tenisicama, uveli su ga stepenicama u prostorije ŽDO-a, a on se cijelo vrijeme naginjao sebi u desno, kako mu fotoreporteri i kamere ne bi uhvatili cijelo lice. Njegov odvjetnik Fran Olujić, kojeg je angažirala obitelj, rekao je kako je iznio kratku obranu i porekao optužbe, što nije neobično jer u ovakvim slučajevima se svaka rečenica višestruko analizira. Obojica će pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu radi određivanja istražnog zatvora.

Drugi uhi?eni, za kojeg se sumnja da je pomogao vojniku u ubojstvu, priveden u državno odvjetništvo | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Još se ne zna motiv

Prijatelji i poznanici od uhićenja medijima govore da su iznenađeni time da je jedan vojnik koji voli motore i pse, s crvenom beretkom za izvrsnu službu, koji je prije deset godina objavljivao 'prank videe' na YouTubeu, napravio nešto ovako stravično.

Baš kao i poznanici Frana R., za kojeg kažu kako mu roditelji ne žive u Hrvatskoj, imućni su, imaju nekoliko nekretnina, od kojih su stan u Teslinoj ulici te poslovni prostor na Ozaljskoj gdje je Fran R. imao i obrt koji je sad ugašen. Na podu smo zatekli samo račune za struju. On je, kažu, završio ekonomiju, a po društvenim mrežama se vidi da je radio i kao kuhar te u inozemstvu. Obojica su voljela motore i automobile, njihove društvene mreže su prepune snimki i fotografija sa zajedničkih vožnji. Naizgled, i kad se uzme u obzir da je Matija M. zbog posla prolazio psihotestove i provjere, teško je naći motiv. I s time se, kako neslužbeno doznajemo, muči i policija. Smjestili su ih na mjesto događaja uz pomoć kamera, očevidaca i signala mobitela, materijalnih dokaza je puno. Još samo ostaje to pitanje 'zašto'.

Zagreb: Policijski očevid još uvijek traje gdje su sinoć u ulici Črna voda ubijeni muškarac i žena | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Šokira i hladnokrvnost Matije M. koji je, kako piše policija, više od sat vremena čekao Andreu i Marijana u garaži. To će optužba svakako iskoristiti kao dokaz o 'izrazitoj upornosti', odnosno, doprinjet će visini kazne koju će tražiti. Tu je i činjenica da je, nakon što je ispraznio oružje u nesretni par, predao Franu R. motor za bijeg, od njega uzeo auto i odvezao se na posao na Pantovčak. Odradio je cijelu jednu smjenu nakon ubojstva i nije se doimao rastrojeno, kako doznajemo.

Vojnik osumnji?en za dvostruko ubojstvo doveden na ispitivanje u državno odvjetništvo | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Još u subotu je navodno policiji rekao da je u vrijeme ubojstva bio na poslu, no za to se lako utvrdilo da nije istina. Od tad, pa do uhićenja, Matija M. je normalno živio u Sesvetama, ne znajući da ga policija nadzire. U nedjelju navečer je otišao u noćnu smjenu, u ponedjeljak ujutro se vratio u stan i uskoro začuo 'Otvaraj, policija!'. Prema svjedočanstvu susjede, a sad i videu akcije, desetorica pripadnika specijalne policije u punoj spremi su mu upala u stan, dvojica su ga spustila na pod i uhitila. Od tad pa do sitnih noćnih sati, obojica su provela u Heinzlovoj, izuzev tri sata kad su jednog od njih, s fantomkom na glavi, odveli u pretres kuće u Samoboru, vlasništvom povezane s Franom R.

Imali su planove za budućnost

U Heinzlovu su jučer stigli i Andreini otac i sestra, kako bi vidjeli mogu li nekako pomoći istrazi i saznali što se događa.

Foto: Privatni album

Kako kažu prijatelji, Marijana C. (38), koji je igrao i poker, upoznala je u kasinu u kojem je radila. Pola godine su živjeli u unajmljenom stanu u Ulici Črna voda, a imali su i zajedničku tvrtku za ugostiteljstvo. Prijatelji kažu da su bili u procesu potrage za prostorom u kojem bi otvorili pizza bar. Andrea se u mladosti bavila borilačkim sportovima, objavljivala je fotografije i videe s putovanja na društvenim mrežama. Bila je majka malene djevojčice, kći, sestra. Marijan je bio brat, sin, ujak. Počinjali su 'novu zajedničku priču', kako kažu prijatelji. Umjesto toga, hladnokrvno su ubijeni.