Vojnim helikopterom prevezli životno ugroženu strankinju iz Dubrovnika u zagrebački KBC

Vojni piloti noćas su helikopterom Mi -171Sh Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezli životno ugroženu stranu državljanku i medicinski tim Opće bolnice Dubrovnik u KBC Split, a potom iz Splita u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu radi nastavka hitnog liječenja, priopćeno je u utorak iz MORH-a.

Prijevoz pacijentice radi nastavka hitnog bolničkog liječenja organiziran je na zahtjev zdravstvenog sustava, pri čemu je posada Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u noćnim uvjetima izvršila brz i siguran transport između triju zdravstvenih ustanova na obali i u unutrašnjosti, stoji u priopćenju.

Iz Ministarstva obrane ističu kako su pripadnici HRZ-a i u ovoj zahtjevnoj akciji pokazali visoku razinu spremnosti, stručnosti i profesionalne osposobljenosti za provedbu hitnih medicinskih letova.

Članovi posade helikoptera poručili su kako svaki hitni medicinski let nosi veliku odgovornost jer je svaka minuta u spašavanju života ključna, naglasivši kako su pripadnici zrakoplovstva u svakom trenutku spremni pružiti potporu građanima i zdravstvenom sustavu kada je to najpotrebnije.