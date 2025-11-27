Obavijesti

News

Komentari 11
STRAVA

UZNEMIRUJUĆE Prve fotografije užasa u Vojvodini: Kombijem se zabio u valjak. Četvero mrtvih!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
UZNEMIRUJUĆE Prve fotografije užasa u Vojvodini: Kombijem se zabio u valjak. Četvero mrtvih!
6
Foto: telegraf.rs

Četiri su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći na magistralnoj cesti koja povezuje vojvođanska mjesta Irig i Rumu, javili su u četvrtak lokalni i regionalni mediji

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 6.30 sati kada je kombi udario u radni stroj, točnije parkirani valjak. Ozlijeđeni su prebačeni u bolnicu u Srijemskoj Mitrovici, a zbog očevida obustavljen je promet za teretna vozila, dok putnička vozila prolaze usporeno, piše Telegraf.

6
Foto: Telegraf.rs

Vozač kombija (61) ozlijeđen je i zbrinut u Službi hitne medicinske pomoći u Sremskoj Mitrovici. Prema prvim informacijama iz mitrovačke bolnice, zadobio je ozljede u predjelu abdomena i zdjelice.

Nezvanično saznajemo da je kombi prevozio radnike, uglavnom žene, zaposlene u obližnjoj hladnjači koja se nalazi na putu Irig–Ruma.

Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo kada je putnički kombi, koji je prevozio radnike, udario u radni valjak koji se nalazio na cesti tokom izvođenja radova.

- U ranim jutarnjim satima u mitrovačku bolnicu dovezeno je jedno povređeno lice (muškarac 1964. godište) povređen u saobraćajnoj nezgodi, sa višestrukim telesnim povredama u predelu grudnog koša, abdomena, rebara i karlice. Urađena je kompletna dijagnostika i povređeni je smešten u Jedinicu intenzivne terapije. O daljem toku lečenja odlučiće tim lekara specijalista koji prate njegovo stanje“, saopštio je v.d. direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica Vojislav Mirnić.

Nova teška nesreća

Na tome dijelu ceste u tijeku su radovi na izgradnji brze prometnice Novi Sad – Ruma, poznata kao Fruškogorski koridor. Nova je to u nizu teških prometnih nesreća koje se događaju u posljednje vrijeme u Srbiji. Jedno dijete je poginulo, a sedmero ih je ozlijeđeno, kao i vozač kombija, u nesreći do koje je došlo 29. listopada na auto-cesti Novi Sad – Beograd.

Sredinom toga mjeseca dvoje je putnika poginulo, a 80 ih je ozlijeđeno u prevrtanju autobusa na jednoj cesti u Srijemu. Nekoliko dana ranije tri su člana obitelji, roditelji i dijete, poginuli u sudaru automobila u Novom Beogradu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'
KOMENTIRALI HIPODROM, ARENU...

Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.
Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko
'RAT' ZBOG EURA

Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Zagrebački gradonačelnik: Stojim iza svojih odluka o zabrani ZDS-a u gradskim prostorima • Thompsonov menadžment: Pod radikalnije poteze mislili smo na pravne korake • Nobilo: Ta poruka je prikrivena prijetnja
Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a
ŠTO DAJU ZAUZVRAT

Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a

Provjerili smo što hrvatski pacijenti u tim privatnim klinikama zauzvrat mogu dobiti preko uputnice. Pogledajte

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025