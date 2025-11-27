UZNEMIRUJUĆE Prve fotografije užasa u Vojvodini: Kombijem se zabio u valjak. Četvero mrtvih!

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 6.30 sati kada je kombi udario u radni stroj, točnije parkirani valjak. Ozlijeđeni su prebačeni u bolnicu u Srijemskoj Mitrovici, a zbog očevida obustavljen je promet za teretna vozila, dok putnička vozila prolaze usporeno, piše Telegraf.

Vozač kombija (61) ozlijeđen je i zbrinut u Službi hitne medicinske pomoći u Sremskoj Mitrovici. Prema prvim informacijama iz mitrovačke bolnice, zadobio je ozljede u predjelu abdomena i zdjelice.

Nezvanično saznajemo da je kombi prevozio radnike, uglavnom žene, zaposlene u obližnjoj hladnjači koja se nalazi na putu Irig–Ruma.

Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo kada je putnički kombi, koji je prevozio radnike, udario u radni valjak koji se nalazio na cesti tokom izvođenja radova.

- U ranim jutarnjim satima u mitrovačku bolnicu dovezeno je jedno povređeno lice (muškarac 1964. godište) povređen u saobraćajnoj nezgodi, sa višestrukim telesnim povredama u predelu grudnog koša, abdomena, rebara i karlice. Urađena je kompletna dijagnostika i povređeni je smešten u Jedinicu intenzivne terapije. O daljem toku lečenja odlučiće tim lekara specijalista koji prate njegovo stanje“, saopštio je v.d. direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica Vojislav Mirnić.

Nova teška nesreća

Na tome dijelu ceste u tijeku su radovi na izgradnji brze prometnice Novi Sad – Ruma, poznata kao Fruškogorski koridor. Nova je to u nizu teških prometnih nesreća koje se događaju u posljednje vrijeme u Srbiji. Jedno dijete je poginulo, a sedmero ih je ozlijeđeno, kao i vozač kombija, u nesreći do koje je došlo 29. listopada na auto-cesti Novi Sad – Beograd.

Sredinom toga mjeseca dvoje je putnika poginulo, a 80 ih je ozlijeđeno u prevrtanju autobusa na jednoj cesti u Srijemu. Nekoliko dana ranije tri su člana obitelji, roditelji i dijete, poginuli u sudaru automobila u Novom Beogradu.