"Volim Hitlera": Amerika je bila izvoznica demokracije. Danas se pretvorila u izvoznicu nacizma

Kad su mediji u prvoj predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa objavili snimku njegova intervjua u kojem se hvali da je "hvatao žene za međunožje", jer je to nešto što je slavnim osobama dozvoljeno, umjesto osude i odbacivanja njegovi sljedbenici, stranački kolege, pripadnici kulta opravdavali su to objašnjenjima kako je to bio tek "razgovor iz svlačionice".

Tako dečki razgovaraju kad su sami.

Jučer je, pak, Trumpov potpredsjednik JD Vance komentirao medijsko otkriće o grupi mladih Republikanaca koji su na chatu Telegrama pisali o tome kako vole Hitlera, kako je silovanje dobro, zazivali plinske komore, vrijeđali crnce i utapali se u rasizmu i nacizmu, pa onda sve to pripisao "mladenačkoj ludosti".

Mladost, ludost

"Djeca rade gluposti, pogotovo mladi dečki", kazao je Vance u podcastu Charlieja Kirka kojeg sada vode njegovi kolege. "Dečki govore nabrijane, uvredljive šale. To klinci rade. I stvarno ne želim živjeti u državi u kojoj se klincu koji kaže neku glupost može uništiti život".

Ti klinci o kojima je Vance govorio imali su između 24 i 35 godina.

I mnogi od njih rade u državnim uredima američkih saveznih država, a jedan je čak zaposlen u Bijeloj kući.

Nitko od Republikanaca, poput Vancea, a kamoli Trumpa, nije osudio otkriće Politica o tim chatovima koji nisu bili ograničeni na skupinu političkih marginalaca, već su sudjelovali pripadnici stranke koja drži Bijelu kuću i oba doma američkog Kongresa.

Hitler u Bijeloj kući

A kad ne osuđuju, znači da odobravaju. A kad odobravaju, to je onda službena retorika i politika Republikanske stranke čiji predsjednik je govorio da "želi Hitlerove generale", a njegov potpredsjednik JD Vance prije nekoliko godina Trumpa nazivao "Hitlerom".

Sada je "Volim Hitlera" postala službena politika SAD-a.

Zbog toga, ali i puno više od toga, Amerika se od izvoznice demokracije sada pozicionirala kao izvoznica nacizma.

A taj nacizam ne manifestira se samo u zatvorenim nacističkim kružocima stranačkih dužnosnika, u ikonografiji i simbolima poput kukastog križa koji se nalaze po američkim uredima ili uz simbole Trumpova MAGA pokreta, već i u politici Trumpove administracije koja normalizira nacističku ideologiju i promovira nacističke metode vladanja.

Hajka na antifašiste

Od haračenja maskiranih otmičara koji hvataju ljude druge boje kože po američkim ulicama, preko verbalnih pa i fizičkih napada na medije, novinare, profesore, akademike, suce, političare, kritičare i prosvjednike, do otvorene političke, pravosudne i represivne hajke na unutarnje neprijatelje poput ANTIFA kojoj Trump prijeti progonom.

Što znači da prijeti progonom antifašista.

I kao što je Amerika desetljećima bila sponzor demokratskih pokreta u svijetu, hvalila se titulom pobjednice nad Hitlerovim fašizmom, promovirala liberalne trendove u Europi i svijetu, danas je postala uzorom nacistima, rasistima, šovinistima, krajnjim desničarima i novopečenim diktatorima.

MEGA

Kako to izgleda vidjeli smo na vikend derneku Stjepe Bartulice u Dubrovniku pod nazivom "Make Europe Great Again".

Onako kako je Trump sa svojim sljedbenicima i sponzorima osvojio Ameriku, po nacističkom modelu i obrascu, tako bi europski desničari htjeli osvojiti Europu.

Koju su proteklih mjeseci složno napadali i Trump, i JD Vance, i Trumpov sponzor Elon Musk sa svojim pokušajima intervencije u izbornim procesima u Njemačkoj, Rumunjskoj i drugim zemljama, dok se poruke Trumpove administracije, kao i ubijenog Charlieja Kirka kojem se Trump ovih dana ruga da se "nije dovoljno brzo izmaknuo", šire kapilarno po europskim zemljama i poput otrova ubrizgavaju u europsko društvo.

Normalizacija nacizma

Normalizacija nacizma, destigmatizacija Adolfa Hitlera, promocija rasizma kao legitimne političke platforme, podgrijavanje političke ideologije koja je uništila Europu i doživjela poraz nakon čega je izgrađen novi svjetski poredak, postupno je zahvatila i Hrvatsku, ne samo kroz afirmaciju i legitimizaciju ustaštva.

Napadi na ustavne vrijednosti i zasade liberalne demokracije, kao i huškanje na strance, migrante, seksualne manjine, a sada i ljevičare i antifašiste - kako je to poručio Bartulica - a sve to pod križem, krunicom i parolom za kršćanske vrijednosti, postali su gotovo svakodnevna pojava.

Nekada su radikali i ekstremisti, nacisti i fašisti, strepili od reakcije Amerike. Danas od Amerike dobivaju podršku.

Pad Amerike

I zato je pad Amerike i njezino uništenje u rukama Donalda Trumpa pogubnije od bilo kakvog utjecaja Putinove Rusije ili komunističke Kine u njihovim ambicijama rušenja svjetskog poretka, liberalne demokracije i promocije diktatura i autoritarnih metoda vladanja.

Amerika je nekad bila protuteža. Sada je postala saveznica.

Mladi, odnosno ne tako mladi Republikanci, barataju retorikom i politikom za koju znaju da neće naići na osudu njihovih lidera i političkih vođa. To isto sve češće se događa i u Hrvatskoj, od Hrvatskog sabora do Thompsonova koncerta ili navijačkih tribina.

Nekad se naziva nacizmom, nekad ustaštvom, a nekada se pak ni ne treba posezati za tim terminima da bi se shvatilo kako iza toga stoji ista ideologija, politika i svjetonazor.

Ne rade mladi sve to, ne koriste takvu retoriku i ne slijede takvu politiku zato što ne znaju tko su bili nacisti i ustaše. Upravo suprotno, rade to baš zato što znaju.

Kao što znaju da im se zbog toga danas neće ništa dogoditi.