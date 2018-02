Volio je 18 godina stariju ženu, shrvan se objesio njenim šalom

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti koja će malo koga ostaviti ravnodušnim. Neke su šokirale svijet, neke su rasplakale mnoge, a neke su tragično završile..

Osim plesa zanosna Isidora Duncan najviše na svijetu voljela je 18 godina mlađeg ruskog pjesnika Sergeja Jesenjina. Njihova burna veza do danas je ostala upamćena kao jedna od najvećih, ali i najtragičnijih ljubavnih priča svih vremena.

Kad su se upoznali on je imao 26, a ona 44 godine. U trenutku je došlo do kobne privlačnosti. Rasplamsala se fatalna ljubav koja je, naravno, završila kako i inače završavaju takve ljubavi.

Sve je počelo na privatnoj zabavi u Rusiji kad je Isidora, Amerikanka koja se smatra majkom modernog plesa, nastupala, a on bio jedan od gostiju. Ona nije ni znala tko je on. On je znao tko je ona ali nije znao riječi engleskog, a ona ni riječi ruskog. Započela je jedna teška veza puna alkohola, svađa, nasilja, rastanaka i sastanaka. Ona je na prijemima plesala, a on čitao svoje stihove. Ona mu je bila inspiracija, njegova muza. Bili su ludo zaljubljeni i presretni.

Foto: wikipedia

'Ti si, moja gipka lakonoga breza. Stvorena za mene i za mnoge druge' - pisao je Jesenjin.

Svađe, tuče, pijanstva i skandali

Par se odlučio vjenčati iako je Isadora iza sebe imala nekoliko propalih ozbiljnih veza i nije vjerovala u brak. Imao je i Jesenjin iza sebe brak , puno ljubavnica kao i kratkotrajnih avantura. No nisu se htjeli rastati ni trenutka, a Isadora je morala otići u Pariz.

Njezin voljeni Sergej Aleksandrovič tako je kao njezin suprug dobio vizu da otputuje sa svojom ljubavi. No, van Rusije on nije bio ništa drugo nego 'dodatak' slavne plesačice, njezin 'priljepak'. Iako se ona svim silama trudila da ga se prihvati i van njegove domovine organizirajući mu književne večeri, prevođenje i objavljivanje pjesama nitko nije reagirao.

Foto: wikimedia

On je potonuo u depresiju, nastupile su svađe, tuče, pijanstva i skandali. Neki izvori tvrde da je Jesenjin često napuštao Isidoru, a ona ga je preklinjala da se vrati. Slavna plesačica klečala bi na koljenima i ljubila mu cipele. Govorila bi mu nježnim glasom i suznih očiju: “Sergej Aleksandroviču, ja te volim!”

Vratili su se u Rusiju a problemi nisu prestali. Znao je govoriti prijateljima da se ofucala i da stalno gnjavi.. Umorna od svega Isadora mu je nakon samo godinu dana braka rekla da se vraća u Pariz, a uskoro je dobila telegram od njega. U njemu je pisalo: Ja volim drugu. Stop. Ženim se. Stop. Sretan. Stop”

No Jesenjin je bivao u sve gorem psihičkom stanju. Jedan njegov prijatelj prisjećajući se posljednjeg susreta, nekoliko dana prije njegove smrti, rekao je da ga je pjesnik upitao: “Sviđa li ti se moj šal? To je mi je Isadora darovala. Eh, kako me je voljela ta starica! Ja ću joj napisati... ma pozvati ću je, i vidjet ćeš, ona će razdragana i oduševljena dotrčati i opet mi pasti u zagrljaj."

Objesio se njezinim šalom

U prosincu 1925. godine u stanju jake potištenosti i duševnog nemira, 30-godišnji Jesenjin je izvršio samoubojstvo. Silno je htio umrijeti pa se odlučio osigurati i ništa ne prepustiti slučaju. U hotelu u Sankt Peterburgu presjekao je vene, zapalio cijev od grijanja i oko vrata omotao šal koji ga je tako bolno podsjećao na Isadoru i objesio se.

Foto: wikipedia

Jesenjinovi prijatelji tvrdili su da on uopće nije bio zaljubljen u slavnu plesačicu, već samo u njenu slavu i strast, te da mu je prijala pažnja i obožavanje jedne tako popularne svjetske zvijezde. No, ima i onih koji tvrde da je Isidora bila velika i istinska Jesenjinova ljubav te da ju je veliki ruski pjesnik volio iskreno i ludo.

Ona je umrla zdrobljenog vrata

Poslije Sergejeve smrti, Isidora ne pronalazi mir. Potpuno se povukla iz javnog života. Često se pojavljuje pijana u javnosti i vodi neuredan život. Muče je i financijski problemi. Tugu liječi kratkotrajnim vezama, a vrijeme provodi između Nice i Pariza.

Tog 14. rujna prije 90 godina poslije ručka s prijateljima sa svojim mladim talijanskim ljubavnikom sjela je u sportski 'Bugatti'. tijekom vožnje automobilom rukom oslikani svileni šal koji je nosila oko vrata zapleo se u kotač automobila. Doslovno joj je zdrobio vrat. Imala je 50 godina. Tako je dvije godine nakon Jesenjinove smrti, šal - njezin zaštitni znak, presudio je i njoj...