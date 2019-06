'Volio je letjeti': Iskusni pilot poginuo je u padu helikoptera

U padu helikoptera na zgradu u New Yorku u ponedjeljak je poginuo Tim McCormack (58), dugogodišnji dobrovoljni vatrogasac i iskusni pilot.

Njegov helikopter srušio se oko 14 sati na krov zgrade u središtu Manhattana, usred jakog nevremena. Iz zračne luke Linden u New Jerseyju za NY Times su potvrdili kako ga je unajmio vlasnik helikoptera Daniele Bodini, koji je tako putovao iz centra grada do svog doma. Iz policije su rekli kako je McCormack poletio s heliporta na 34. ulici 11 minuta prije pada na krov 230 metara visoke zgrade. Pilot je čekao da prođe nevrijeme, no odlučio je poletjeti 19 godina starim helikopterom, najvjerojatnije prema svojoj matičnoj zračnoj luci. Međutim, ubrzo se srušio i poginuo.

DEVELOPING: helicopter crashed into a building in Midtown Manhattan at 51st and 7th. Here is footage of the helicopter flying erratically before the crash (via @ThingsWendySees) pic.twitter.com/zCowdKvKuL