'Voljela bih da Rimac pokaže još jaču socijalnu odgovornost i pomogne udrugama mladih'

Sveta Nedelja, poznata po poduzetničkom duhu, niskim porezima i imidžu "najbolje vođenog grada", postala je simbol lokalne samouprave bez dominacije velikih stranaka zadnjih godina. Upravo zato kandidatura Ivane Juričić, HDZ-ove političarke mlađe generacije, privlači pažnju. Juričić u kampanji naglašava modernizaciju javne uprave, bolju prometnu povezanost i dostupnije stanovanje, ali njezina kandidatura nosi i širu simboliku: može li HDZ vratiti povjerenje birača u sredini koja se godinama dičila nezavisnošću od stranačkih struktura? U intervjuu govori o svojim prioritetima, viziji razvoja grada, ali i o tome kako planira graditi povjerenje u sredini gdje političke oznake često dolaze tek na kraju.

HDZ nema običaj pobjeđivati u Samoboru, dok je Sveta Nedelja druga priča. Zašto je tome tako s obzirom da je riječ o susjednim gradovima?

Sveta Nedelja je grad u čiju noviju povijest i uopće nastanak je HDZ kao politička opcija duboko utkana. Naime, političari vezani uz HDZ su početkom 90-ih vodili proces odvajanja Svete Nedelje od Samobora i nastanka prvo samostalne općine Sveta Nedelja, a kasnije 2006. godine je pod HDZ-ovim vodstvom Sveta Nedelja uzdignuta na razinu grada te su prvih 11 godina gradonačelnici bili birani iz redova HDZ-a. Sveta Nedelja je grad s izuzetno visokom stopom poduzetništva, snažnim naglaskom na učinkovitost i kvalitetu življenja i vjerujem da su naši sugrađani u HDZ-u prepoznali ozbiljnost, iskustvo i stabilnost kao ključne vrijednosti za dugoročni razvoj. A na Samobor gledamo kao na susjeda i starijeg brata s kojim želimo surađivati, ali u Svetoj Nedelji birači traže konkretna rješenja i predanost u provedbi ideja za razvoj grada – upravo ono što mi nudimo danas.

Predsjednica ste GO HDZ-a Sveta Nedelja i kandidatkinja za gradonačelnicu. Zašto bi građani birali vas, a ne Daria Zurovca?

Nudim tim ljudi koji zna upravljati projektima, komunicirati sa susjednim gradovima i općinama, županijom i Vladom RH bez svađanja i narušavanja odnosa, nudim nove i svježe ideje za povlačenje europskih fondova i rješenja konkretnih problema – od prometa, vrtića i obrazovanja, preko komunalne infrastrukture i zdravstva do sporta i skrbi o obitelji i mladima. Želim služiti gradu, a ne da grad služi meni. Za razliku od pukog PR-a i prividnog sjaja konkurenata, moj program je operativan, ostvariv i odgovoran. Fokus mi je na svakodnevnom životu naših građana, a ne na osobnom brendiranju.

Koji su najveći problemi za Svetu Nedelju?

Najveći izazovi su promet, prometna povezanost i neintegrirani javni prijevoz, nedovoljni kapaciteti dječjih vrtića, činjenica da je Sveta Nedelja jedini grad u Zagrebačkoj županiji i najveći hrvatski grad koji nema srednje škole, a osnovnim školama nam upravlja županija, nerazvijena komunalna infrastruktura u pojedinim naseljima, a prije svega činjenica da 42 posto izgrađenih objekata u Svetoj Nedelji još uvijek nema funkcionalni priključak na kanalizaciju. Pored toga broj novih poduzetnika u Svetoj Nedelji stagnira i za njih ne stvaramo nove povoljne uvijete za rast i razvoj. Uz to, važno je očuvati identitet grada kao poželjnog mjesta za život – što znači kontinuirano ulaganje u zdravstvo i poticanje dolaska u naš grad ginekologa, pedijatara, logopeda, daljnje povećanje sigurnost i izgradnja novih javnih sadržaje.

Sveta Nedelja je snažan gospodarski centar, prisutno je oko 1500 obrtnika, trgovaca… Smatrate li da je dobro da grad nastavi brendirati se kao poduzetnička meka Hrvatske?

Apsolutno, to je jedna od najvećih prednosti Svete Nedelje. No, uz brendiranje, važno je da poduzetnicima osiguramo i pravu potporu – jednostavne procese, brzu administraciju, dostupne poslovne zone i kvalitetnu infrastrukturu. Dakle, brendiranje da, ali uz stvarne temelje koji ga opravdavaju. Uz to gradska administracija mora imati kapacitete servisirati potrebe građana i poduzetnika, a ne biti prepreka i čimbenik koji usporava procese.

Kako gledate na činjenicu da je Rimac popularizirao vaš grad?

Mate Rimac je sjajan ambasador hrvatske inovativnosti i poduzetništva. Njegov doprinos u globalnom pozicioniranju Svete Nedelje je velik i na tome smo zahvalni njemu, ali i Vladi RH koja je prepoznala potencijal Rimca i dala mu snažnu potporu. No, paralelno moramo ulagati i u šire gospodarstvo, kako bi i drugi mali i srednji poduzetnici imali jednaku šansu za uspjeh. Rimac je danas činjenica i mi ga pozdravljamo, ali bismo željeli da postane i integralnim dijelom naše društvene zajednice. Voljeli bi da Rimac i njegove kompanije pokažu još jaču socijalnu i društvenu odgovornost i pomognu sportske, kulturne i udruge mladih s područja Svete Nedelje. Rimac je puno učinio za nas, a zajedno možemo još više.

Smatrate li da je trenutni model javnog prijevoza dovoljan, ili planirate uvesti neke promjene?

Trenutni model nije dovoljan. U planu imamo proširenje linija, bolju povezanost i integraciju prijevoza sa Zagrebom i Samoborom veću učestalost polazaka, kao i digitalizaciju usluge kako bi bila dostupnija korisnicima. Promet i prijevoz moraju biti temelj kvalitete života u jednom modernom gradu. Svaki dan veliki broj stanovnika Svete Nedelje, ali i oko 800 srednjoškolaca autobusima odlazi u susjedne gradove na posao ili školovanje, a javni prijevoz je često veliki problem te je nepovezanost ozbiljan limitirajući čimbenik daljnjeg rasta.

Koje konkretne mjere planirate poduzeti kako biste zadržali i unaprijedili status najpoželjnijeg grada za život?

Ključno je dodatno ojačati ljudske kapacitete gradske uprave u području provedbe projekata i investicija, čime će se osigurati dodatna europska sredstva za pokretanje infrastrukturnih projekata ključnih za funkcioniranje našeg grada. Potreban nam je Centar žurnih službi (hitna pomoć, vatrogasci i civilna zaštita), izgradnja dodatnih kapaciteti u dječjim vrtićima i osnovnim školama kako bi sva djeca imala mjesto u vrtićima, a škole radile u jednoj smjeni, pokrenuti inicijativu i izgraditi prvu srednju školu u gradu, izgraditi dom za starije i nemoćne te konačno realizirati višegodišnji projekt hospicija, izgraditi Centar za mlade i kulturu, izgraditi poduzetnički centar i coworking prostore, izgraditi tržnicu za naših 200-injak OPG-ova, pokrenuti sveobuhvatan investicijski ciklus u našu lokalnu, gradsku prometni infrastrukturu i naročito sportsku infrastrukturu i dodatno pojačati socijalne mjere za mlade, obitelji i umirovljenike. Navedeno planiram ostvariti, prije svega suradnjom sa stručnjacima na lokalnoj i županijskoj razini te naravno suradnjom s Vladom Republike Hrvatske. Cilj je podići kvalitetu života za sve generacije.

Za kraj, imate li interne ankete? Kako stojite?

Imamo interne pokazatelje koji govore da građani prepoznaju naš rad i pristup. No, najvažnija anketa bit će ona na dan izbora. HDZ Svete Nedelje je jako ozbiljan i vraća se na svetonedeljsku političku scenu nikada jači i odlučniji da vrati povjerenje velikog broja glasača. Očekujemo sjajan rezultat. Tu vjeru u rekordno dobar rezultat temeljimo na sjajnim ljudima koji su okupljeni na našim listama. Svjesna sam da se povjerenje teško stječe, a lagano gubi. Uvjerena sam da mi zaslužujemo povjerenje. Nudimo ozbiljan program, kvalitetna rješenja i nove ideje za snažan iskorak našega Grada. Vrijeme je za gradonačelnicu!