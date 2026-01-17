Danski analitičar o Trumpovim carinama: 'EU mora odgovoriti. Ovo je nasilna provokacija'

U poruci objavljenoj na njegovoj društvenoj mreži Truth Social najavio je da će od 1. veljače stupiti na snagu 10-postotne carine za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku. Prema njegovim riječima, stopa bi se 1. lipnja povećala na 25 posto i ostala na snazi sve dok ne bude postignut dogovor o budućem statusu arktičkog otoka.

Trump je u toj objavi optužio nekoliko europskih država da se "opasno kockaju" na Grenlandu te upozorio da je „ugrožen svjetski mir“. Naveo je kako su europske članice „s nejasnim motivima“ poslale trupe na otok te tvrdi da takvi potezi predstavljaju „neprihvatljivi rizik“. Poručio je i da Danska treba „vratiti Grenland“, tvrdeći da mala nordijska država nije u stanju parirati interesima Rusije i Kine.

Danski analitičar Thomas Bernt Henriksen iz lista Berlingske ocijenio je Trumpove najavljene carine kao „dosad neviđenu eskalaciju krize“. Podsjetio je da su navedene zemlje ovoga tjedna poslale vojne snage na Grenland na zahtjev Danske, s ciljem jačanja sigurnosti na području koje posljednjih mjeseci izaziva geopolitičke napetosti.

Henriksen naglašava da Trump pravno ne može uvesti carine pojedinačnim članicama Europske unije, jer EU ima zajedničku trgovinsku politiku. Time bi, kaže, udarac bio usmjeren na cijelu Uniju, koja bi prema njegovoj procjeni zasigurno odgovorila protumjerama.

- Europska unija će reagirati – očekivano je da će odgovoriti simetrično ili djelomično prilagođenim carinama. Norveška, kao nečlanica EU, morat će samostalno odlučiti o odgovoru - rekao je.

Prema riječima danskog komentatora, cijeli slučaj vodi dodatnom slabljenju zapadnog savezništva.

- U ovoj situaciji jedini koji mogu biti zadovoljni su Vladimir Putin i Xi Jinping. Zapad večeras djeluje podijeljeno i oslabljen u sporu koji je potpuno nepotreban - upozorio je Henriksen.

Zaključio je da su carinski ratovi „mač s dvije oštrice“ koji dugoročno mogu štetiti i Sjedinjenim Državama. Trumpov pritisak oko Grenlanda tako ulazi u novu fazu, dok europske države i dalje odbijaju mogućnost prodaje otoka.