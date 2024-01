Vozač (23) pokosio pješake i zabio se u BMW: 'Vidio sam njegov auto kako juri u mene...'

Što se tiče posljedica, uspio sam se potpuno oporaviti. Ponekad me još zna boljeti koljeno kad je hladnije. Imao sam terapije nekoliko mjeseci nakon nesreće i pomoglo je. U svakom slučaju, može se reći da sam imao sreće u nesreći. Zapravo, i ja i djevojka prilično smo dobro prošli s obzirom na sve, kazao nam je I. M. (22), vlasnik crnog BMW-a u koji se zabio 23-godišnji Jan Ehrlich.

Osim njih dvoje, Ehrlich je ozlijedio troje pješaka koje je "pokosio" svojom jurilicom - Mercedesom GT AMG.

I. M. se 16. lipnja 2023. oko 21.50 sati sa svojom djevojkom nalazio na parkiralištu trgovačkog centra u Buzinu na okupljanju ljubitelja brzih automobila tzv. car meetu. Ehrlich je, navodi se u optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu, upravljao automobilom prilaznim kolnikom trgovačkih centara, pri čemu nije prilagodio brzinu osobinama ceste i brojnim pješacima te zaustavljenim vozilima nego je radi demonstracije svojih vozačkih sposobnosti i snage automobila naglo povećao broj okretaja motora i brzinu kretanja automobila, postižući proklizavanje stražnjih pogonskih kotača, na kojima je prethodno isključio automatski sustav sprečavanja proklizavanja. Zbog takve vožnje Ehrlich je izgubio nadzor nad automobilom, sletio na pješački otok sa zapadne strane, gdje je naletio na troje pješaka. Vedran K. (35) u naletu je zadobio osobito teške ozljede, a Matej G. (21) i Mateja K. (32) su teško ozlijeđeni.

U nastavku svog nekontroliranoga kretanja Ehrlich je prednjim dijelom vozila naletio na bočnu stranu crnog BMW-a, kojega je odbacio na drugi parkirani automobil. U optužnici su predložili i da se Ehrlichu produlje mjere opreza obveznog javljanja policiji te zabrane vožnje.

I. M. je čuo da je podignuta optužnica protiv vozača Mercedesa, no očekivao je to i prije.

- Tamo se nalazilo puno svjedoka, bilo je i mnogo videa na internetu iz kojih se sve moglo vidjeti, pa mi nije jasno zbog čega je trebalo proći sedam mjeseci do podizanja optužnice. Još manje razumijem zbog čega se moj auto, koji je bio privremeno oduzet nakon nesreće zbog utvrđivanja svih okolnosti, još nalazi u prostorijama policije. Pisao sam zagrebačkom Državnom odvjetništvu, oni su me usmjerili na velikogoričko. Od njih sam dobio odgovor da nisu nadležni, no nitko mi ne govori tko je nadležan i zbog čega im on i dalje treba - ogorčen je I. M.

Kaže kako su mu ljudi nudili besplatne dijelove za popravak, imao je ponuda i za otkup cijelog vozila, no do vozila ne može. Svjestan je da mu protokom vremena samo pada vrijednost.

- Želio bih to riješiti. Kad je u pitanju optuženi vozač, ne poznajem ga osobno niti sam ga ranije viđao, no ja ni nisam posjećivao car meetove. Ovo je drugi put da sam bio na takvom susretu. Otišao sam jer su me pozvali prijatelji, još sam u prtljažniku imao kantu boje za farbanje kuće. Čuo sam samo škripanje guma i vidio taj auto kako dolazi prema meni velikom brzinom - kazao je I. M.

Drugima želi poručiti da se paze i ne luduju u automobilima jer se i iz ovoga vidi kakve mogu biti posljedice gubitka kontrole nad vozilom.

Ne smije voziti i mora se javljati policiji

Nakon nesreće u zagrebačkom Buzinu Jan Ehrlich (23) proveo je mjesec dana u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela. Pušten je uz mjere opreza, zabranu upravljanja motornim vozilom i redovito javljanje policiji.