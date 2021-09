Četiri godine zatvora dobio je Ivan Tomšić (24) iz Antunovca jer je u prometnoj nesreći u lipnju prošle godine usmrtio Stanka Bunozu (33) iz Ivanovca, poduzetnika i oca dvoje djece. Nesreća se dogodila praktično ispred Bunozine kuće, oko 22 sata, kada je Tomšić, vozeći svoj Alfa Romeo, naletio na Bunozu koji je mopedom tek izašao na prometnicu.

- Nisam ga na vrijeme uočio. Nisam ga uspio zaobići, pokušao sam - ridao je u suzama mladi Tomšić koji je na sudu priznao krivnju i više puta zamolio obitelj Bunoza za oprost.

No, tijekom suđenja je utvrđeno da je Tomšić vozio pijan, imao je 1.42 promila alkohola u krvi, i kroz selo u kojemu je dozvoljena brzina kretanja 50 na sat, on je vozio 105 kilometara na sat.

- Zvala sam ga da dođe po mene. Bila sam kod prijateljice u Ivanovcu. On je bio na obiteljskom slavlju u Antunovcu. Pitala sam ga je l' ok za voziti, i rekao je da jeste. Pokupio me je i ja sam sjela na suvozačevo mjesto. Ne znam koliko je vozio jer sam gledala u mobitel. Čula sam da smo na nešto naletjeli a on je počeo vikati 'udario sam čovjeka, udario sam čovjeka'. Sletjeli smo u kanal. Istrčao je van iz auta i otišao vidjeti čovjeka kojega je udario a mene je iz auta izvadio neki čovjek' - kazala je na suđenju Matea Šnajder, tadašnja Tomšićeva djevojka.

Sutkinja je u obrazloženju presude istaknula kako je kao otegotnu okolnost sud uzeo u obzir da je Tomšić i ranije više puta bio kriv za prometne nesreće, a jednom je, dva tjedna prije nego je skrivio ovu nesreću, pobjegao sa mjesta nesreće.

- Samo tijekom 2020.godine imao je četiri prometne nesreće i takvo se ponašanje mora sankcionirati - istaknula je sutkinja.

Kao olakotna okolnost uzeta je činjenica da se radi o mladom vozaču te da je skrušeno priznao krivnju i iskreno se kaje. Izrečena mu je i zabrana upravljanja osobnim vozilom narednih osam godina.