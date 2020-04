Vozač busa se žalio na putnike koji kašlju: Poživio još 10 dana

Nova viralna snimka dolazi iz Detroita, a rad se o videu uživo jednog vozača autobusa koji se na Facebooku požalio da neki putnici oko njega kašlju, a da ni ne pokriju usta.

- Ljudi, ova kriza s koronavirusom je ozbiljna stvar i tako je moramo shvatiti. Ne mogu razumjeti da odrasla žena stoji u autobusu i tako se neodgovorno ponaša. Zakašljala je nekoliko puta, a nije pokrila usta. Mi samo pošteno radimo svoj posao i želimo pomoći zajednici, a neki ovo rade, rekao je Jason Hargrove 21. ožujka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jason Hargrove was behind the wheel of a bus in Detroit when he said a passenger began to cough. The woman let loose four or five times without covering her mouth.



Nearly two weeks after he recorded this video of his concerns, he died of #COVID19. 😭 pic.twitter.com/grtD7sTa7Z