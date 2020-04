Epidemija ne jenjava: Milijun oboljelih, preko 50.000 mrtvih

7.50

SAD: Pretilost uzrokuje veću smrtnost u New Orleansu nego u New Yorku

Koronavirus je u New Orleansu u odnosu na broj stanovnika mnogo smrtonosniji nego u ostatku Sjedinjenih Država, a liječnici kažu da je razlog debljina i s njom povezane bolesti.

- Mi smo jednostavno bolesniji - kaže Rebekah Gee, koja je do siječnja bila ministrica zdravstva Louisiane.

- I prije ove pandemije imali smo velike disparitete u zdravstvenoj situaciji, a možete misliti koliko su sad povećane - dodala je.

Uz New York i Seattle, New Orleans je jedno od prvih žarišta koronavirusa u SAD-u. Ondje je, međutim, stopa smrtnosti dvaput veća nego u New Yorku i četiri puta veća nego u Seattleu.

Stanovnici New Orleansa pate od pretilosti, dijabetesa i hipertenzije po stopama koje su više od nacionalnog prosjeka. Liječnici i javnozdravstveni dužnosnici kažu da su takvi pacijenti ranjiviji na covid-19.