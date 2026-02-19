Obavijesti

News

Komentari 0
DOBIO 'MASNU' KAZNU

Vozač kamiona iz Turske htio prošvercati 10 tisuća cigareta na Bajakovu. Sakrio ih ispod robe

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Vozač kamiona iz Turske htio prošvercati 10 tisuća cigareta na Bajakovu. Sakrio ih ispod robe
Foto: Carinska uprava

Cigarete je skrio ispod deklarirane robe u poluprikolici, a carinici su mu sve oduzeli

Admiral

Carinici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su krijumčarenje cigareta u srijedu, kada su pronašli 10.000 komada. Pregledali su teretno vozilo turskih tablica, kojeg je vozio državljanin Turske, piše Carinska uprava. 

USKOK PODIGAO OPTUŽNICU Devetero Hrvata optuženo za dilanje droge. USKOK objavio detalje: Evo kako su djelovali
Devetero Hrvata optuženo za dilanje droge. USKOK objavio detalje: Evo kako su djelovali

Cigarete je skrio ispod deklarirane robe u poluprikolici. Vozač je dobio kaznu od 15.000 eura i izdali su mu prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o trošarinama.

Carinici su mu oduzeli robu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU

Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila
Ni uzgajivač čehoslovačkog vučjeg psa nije siguran! 'Teško je procijeniti radi li se o vuku...'
TRČAO ZA NAŠOM SKIJAŠICOM

Ni uzgajivač čehoslovačkog vučjeg psa nije siguran! 'Teško je procijeniti radi li se o vuku...'

Čehoslovački vučji pas je pun temperamenta, ali i hrabar! On je odan gospodaru, ali sumnjičav prema strancima, otkriva hrvatski uzgajivač o psu kakav je, vjerojatno, postao zvijezda Olimpijskih igara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026