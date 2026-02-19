Cigarete je skrio ispod deklarirane robe u poluprikolici, a carinici su mu sve oduzeli
DOBIO 'MASNU' KAZNU
Vozač kamiona iz Turske htio prošvercati 10 tisuća cigareta na Bajakovu. Sakrio ih ispod robe
Čitanje članka: < 1 min
Carinici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su krijumčarenje cigareta u srijedu, kada su pronašli 10.000 komada. Pregledali su teretno vozilo turskih tablica, kojeg je vozio državljanin Turske, piše Carinska uprava.
Cigarete je skrio ispod deklarirane robe u poluprikolici. Vozač je dobio kaznu od 15.000 eura i izdali su mu prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o trošarinama.
Carinici su mu oduzeli robu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku