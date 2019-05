Obitelji je izrazio sućut: Vozač koji je usmrtio curicu je u šoku

Malenu Gretu je usmrtio David K. (33), u četvrtak oko 21 sat na pješačkom prijelazu u zagrebačkom naselju Blato na Karlovačkoj cesti. Vozio je BMW krapinskih registarskih oznaka i imao je 0,34 promila alkohola.

Noć je proveo u pritvorskoj jedinici, a danas oko 11 sati priveden je na ispitivanje u dežurne prostorije Općinskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici.

Navodno nije iznosio obranu zbog stanja šoka u kojem se nalazi od samog trenutka nesreće, već je u nekoliko navrata ponovio da obitelji preminule djevojčice izražava najiskreniju sućut, doznaje Jutarnji list.

Tko je David K.?

Tragediji je, prema dosad poznatom, kumovala nepažnja vozača i neprimjerena brzina kretanja zbog koje se nije uspio zaustaviti na vrijeme.

Nesavjesni vozač je, inače, bagerist, ljubitelj nabrijanih automobila i Jack Daniel'sa, što se vidi po njegovim objavama na društvenim mrežama, piše Jutarnji list.

Uzeo mi je dijete, uzeo mi je život cijeli. Neće to proći tako lako. Došli smo do zebre i stali. Jedan je dojurio, rekao sam: 'Čekajte, cure, vidite kako ovaj juri'. I stali smo. Slušam po zvuku i ne čujem nikoga i velim možemo. Moja kći je krenula i ovaj je dojurio. Koja je to brzina bila... Vidite da nema tragova kočenja, nema ničega, rekao je shrvani otac, Vladimir M., preminule djevojčice za HRT nakon nesreće.

Mještani Blata ogorčeni su jer su gradske vlasti prije nekoliko godina s Karlovačke ceste maknuli ležeće policajce.

- Cijela ta priča traje pet ili šest godina. Uspornici koji su bili maknuti su nakon rekonstrukcije magistralnog cjevovoda i više nisu vraćeni. Zašto je doneseno drukčije prometno rješenje, treba pitati nadležne iz Gradskog ureda za promet. Vijeće mjesnog odbora gotovo na svakoj sjednici tražilo je da se nešto poduzme po tom pitanju - rekao je Davor Tomaško (HDZ), predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Blato.

Foto: HRT/screenshot

Kaže kako je prometno rješenje Karlovačke ceste bilo predmet gotovo svake sjednice vijeća te da su posljednji dopis gradskim vlastima poslali u ožujku ove godine.

- Podržali smo inicijativu građana te predložili da se asfaltni ‘meki’ uspornici postave na pet lokacija uzduž Karlovačke ceste. Tražili smo i hrapavljenje kolnika na određenim dionicama, dodatne optičke trake na kolniku te postavljanje uređaja za kontrolu brzine - govori Tomaško. Ništa se nije promijenilo do petka.