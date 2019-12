Kolinda se ispričala vozačici, a spremna dati i zamjenski auto

U autobusu je bila i predsjednica, a nakon nesreće je vozač samo nastavio put Lobora gdje je Kolinda Grabar Kitarović imala predizborni skup.

Glasnogovornik PU krapinsko-zagorske Zoran Lončar rekao je kako je do nesreće došlo jer se vozač autobusa nije držao svog desnog traka. Očevidom je utvrđena samo materijalna šteta, nije bilo ozlijeđenih.

U međuvremenu se vozačica oštećenog auta telefonski čula s predsjednicom koja ju je nazvala i ispričala joj se za nesreću. Rekla je kako nije osjetila udarac jer bi u suprotnom autobus zaustavila i poslala nekoga da vidi što se dogodilo.

Dječaku koji je s mamom bio u autu iz Ureda predsjednice su poslali slatkiše, a ukoliko bude potrebno, omogućit će oštećenima i psihološku pomoć. Predsjednica je spremna vozačici ponuditi i zamjenski auto, ako njen ne bude popravljen na vrijeme, navodi RTL.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Vozačica je rekla da je nesreća bila na nezgodnoj i dosta uskoj cesti na kojoj nije bilo nikakvog ulegnuća da bi mogla stati više udesno.

- Stala sam iza tog automobila, pomaknula sam se najviše udesno koliko sam mogla da ne sletim u grabu. Povorka je prolazila mimo nas, čini mi se da su bila dva automobila ispred autobusa. Oni su prošli, a autobus nas je okrznuo. Slupan mi je cijeli lijevi dio automobila, retrovizor je otkinut, a najviše su stradala stražnja vrata gdje mi je dijete sjedilo - rekla je vozačica.

Policija: Štićena kolona se ne zaustavlja

- Najviše me začudilo da nitko od te silne povorke nije stao jer je to baš bio udarac. Nitko se nije okrenuo da vidi što se dogodilo. To mi je nevjerojatno - ispričala je i dodala da ju ni kasnije iz Ureda predsjednice nitko nije nazvao. Nakon nesreće je nazvala policiju koja je obavljala očevid iduća dva sata. Istaknula je da je poslala i dopis Uredu.

U policiji su potvrdili da je došlo do nesreće, ali i objasnili da se, ukoliko se radi o manjoj nesreći, štićena kolona ne zaustavlja odmah, nego stane na prvoj mogućoj lokaciji. Kažu da je to bio i slučaj s prometnom nesrećom u utorak - dio očevida su obavili na mjestu nesreće, a drugi dio u Loboru gdje je bio autobus.

Tema: Predsjednički izbori