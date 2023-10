Vozač kombija iz nesreće u kojoj su umrle sestre lani je izašao iz zatvora. Htio zgaziti policajca

Vozač kombija Mercedes odgovoran za još jednu tragediju na dalmatinskim cestama, za smrt dvije sestre u prometnoj nesreći koju je izazvao u utorak navečer oko 20 sati u mjestu Prugovo, nedavno je izašao iz zatvora jer je svojedobno pijan divljao s automobilom te je potom pokušao pregaziti policajca!

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

Sinoć nešto iza 20 sati na DC56 došlo je do silovitog naleta kombija na Fiat Punto koji je bio ispred Mercedesovog dostavnog vozila, s onda se Fiat odbio u Daciu Duster kojom je iz suprotnog smjera upravljao 27-godišnjak. Dvije osobe u Fiat Puntu, sestre od 36 i 55 godina, preminule su na mjestu nesreće. Vozač Mercedesa, 47-godišnji Goran J. otrčao je s mjesta nesreće nakon što je vidio posljedice sudara, došao je do svoje obiteljske kuće gdje se praktički sakrio. Nije naime htio otvarati policajcima koji su morali provaliti u objekt kako bi ga priveli. I on je bio ozlijeđen u sudaru, što je uz psihičku rastrojenost bilo dovoljno da ga policajci odvedu u splitsku bolnicu. Zadržan je na liječenju u KBC Split i tijekom srijede, pod budnom paskom policije te se čeka mišljenje liječnika. Inače, izmjereno mu je preko 1,5 promila alkohola u krvi.

Goran J. izašao je iz zatvora krajem prošle godine. Odslužio je kaznu od godine dana iza rešetaka zbog nedjela iz 2015. godine: tada je pijan vozio automobil pa su građani vidjevši vozilo koje vrluda po cesti pozvali policiju, na što Goran nije najbolje reagirao.

Onako pijan - i tada mu je izmjerena prilična količina alkohola u krvi, 1,8 promila - pokušao je autom zgaziti policajca koji je stigao na intervenciju i samo zahvaljujući brzim refleksima 'plavca' koji se bacio pored ceste, nije došlo do tragedije. No, protiv njega je 2016. godine podignuta optužnica, a kako su nam potvrdili na splitskom Općinskom sudu, 2020. godine donesena je i presuda - uvjetna kazna zatvora od godine dana s rokom kušnje od četiri godine.

Presuda za kazneno djelo 'protiv javnog reda, napadom na službenu osobu iz članka 315. stavak 4.' po žalbi tužiteljstva je potvrđena na višem sudu, ali je sankcija izmijenjena: Goran J. pravomoćno je dobio godinu dana bezuvjetnog zatvora što je i 'odležao' od kraja 2021. godine do 27. prosinca 2022. godine.