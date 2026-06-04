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SLETIO S CESTE

Vozač poginuo blizu Slatine

Piše 24sata,
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Vozač poginuo blizu Slatine
Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Cesta je nakon nesreće zatvorena za promet, a očevid je u tijeku.

Pu virovitičko-podravska objavila je informacije o prometnoj nesreći u mjestu Donje Bazije.

Oko 18 sati vozač je automobilom sletio s ceste i udario u putni kanal, nakon čega je preminuo.

Cesta je nakon nesreće zatvorena za promet, a očevid je u tijeku.

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