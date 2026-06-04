Cesta je nakon nesreće zatvorena za promet, a očevid je u tijeku.
SLETIO S CESTE
Vozač poginuo blizu Slatine
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Pu virovitičko-podravska objavila je informacije o prometnoj nesreći u mjestu Donje Bazije.
Oko 18 sati vozač je automobilom sletio s ceste i udario u putni kanal, nakon čega je preminuo.
Cesta je nakon nesreće zatvorena za promet, a očevid je u tijeku.
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