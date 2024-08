Vozač s 2,4 promila znao je da je ubio dječaka, majci je rekao: 'Ništa ne govori o automobilu!'

Djetetu nije bilo pomoći, došla je Hitna pomoć, pokušavali su ga oživjeti, ali bez uspjeha. Koliko smo vidjeli imao je teške ozljede glave, bio je sav polomljen, izgubio je puno krvi. Teško nam je to i opisati jer poznajemo obitelj dječaka, rekao nam je jedan od mještana pred čijim kućama se dogodila nesreća.

Svi oni koji su jučer prolazili cestom iz Okučana prema Pakracu ili su dolazili iz njega u mjestu Cage mogli su pored ceste vidjeti lampione, kopačku i u njoj lutkicu medvjedića. Brojni prijatelji, rodbina i poznanici te članovi kluba palili su svijeće na mjestu pogibije dječaka (13) iz Benkovca kraj Okučana.

Dječak je u petak oko 20.30 sati poginuo kad je na njega naletio automobilom muškarac (50) iz susjednog sela. Vozač je bio pijan. Dječak je bio nekoliko stotina metara udaljen od svoje kuće. Vozač nije stao, nego je pobjegao s mjesta nesreće. Inače, riječ je o ravnoj dionici, slabo osvijetljenoj, bez nogostupa, a samo stotinjak prije mjesta nesreće nalazi se kamera za kontrolu brzine s koje će se najvjerojatnije uzeti snimak kako bi se znalo kojom je brzinom vozio automobil.

Muškarac koji je osumnjičen da je udario dječaka otišao je kući. Zahvaljujući kameri na jednoj od kuća uz cestu viđen je automobil kojim je udario dijete, a došle su i informacije da je netom prije nego što je ubio pravio probleme u jednom od okučanskih kafića. Nedugo nakon što je skrivio nesreću policija mu je banula u dvorište. Unatoč tome što je napuhao 2,45 promila, vozač je bio svjestan što je učinio jer je navodno rekao majci da ništa ne govori o njegovu automobilu. Očito je mislio prikriti da je udario dijete na biciklu.

Djeca na biciklima

Prema još nepotvrđenim informacijama, tri dječaka su se vozila na biciklima od Okučana prema Benkovcu, u istom smjeru, kad ih je stigao automobil. Nesretno dijete je vozilo bicikl više prema sredini prometnog traka, dok su dvojica njegovih prijatelja vozila iza njega.

- Izbjegnuta je još veća tragedija, mogao je nesretnik automobilom pokupiti sve troje djece - rekao nam je muškarac iz Caga.

Jako dirljiv je bio trenutak jučer prijepodne kad je na mjesto nesreće došao muškarac, očito član obitelji poginulog dječaka. Plakao je i palio svijeće, a potom uzeo dječakovu kopačku te je ljubio.

Tuga u nogometnom klubu

U Nogometnom klubu Psunj Sokol jučer su vladali tuga i žalost. Na prozoru klupskih prostorija bili su zapaljeni lampioni i fotografija članske iskaznice poginulog dječaka.

- U velikoj smo žalosti. Pogodila nas je tragedija, a još ne možemo vjerovati da se to dogodilo. Sve nastupe pionira smo odgodili, djeca su u šoku kao i svi mi ostali. Seniori će igrati utakmicu zakazanu za nedjelju, svi igrači imat će crnu traku oko ruke, a utakmicu ćemo započeti minutom šutnje za našeg poginulog mladog nogometaša - rekao nam je Ivan Golub, predsjednik NK Psunj.

Vozač koji je skrivio nesreću je u subotu navečer predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske, odakle će u nedjelju biti izveden pred državnog odvjetnika Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu. Od tamo će biti izveden pred suca istrage Županijskog suda koji će donijeti odluku o određivanju istražnog zatvora.

Mještani koji žive uz tu cestu kažu da je ona pravo trkalište. Kamera za nadzor brzine postavljena je nedavno, tako da mnogi vozači to još i ne znaju, ali to, kako su rekli, neodgovornim vozačima to baš i nije bitno jer i dalje voze brzinama iznad dopuštenih 50 kilometara na sat.