Vozač sletio autom s obilaznice u Zagrebu, spasili ga vatrogasci

Morali smo prvo očistiti šikaru kako bi došli do vozača i spasili ga. Nasreću on je bio stabilno i izvukli smo ga, kratko su rekli u ponedjeljak ujutro iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Kako doznajemo, dojavu o prometnoj nesreći dobili su u ponedjeljak nešto prije 7 sati. Automobil s vozačem sletio je sa zagrebačke obilaznice između čvorova Jankomir i Lučko. S obzirom na to da je udario u šikaru, nitko nije mogao doći do njega. Stvorila se ogromna prometna gužva.

- Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad (na 15+250 km ) u smjeru Bregane, vozi se po dva prometna traka, a kolona je duga oko 9 kilometara - javljaju iz HAK-a.